HABER

Hubble, Yontar Takımyıldızı'ndaki 'Tekerlek Galaksi'yi görüntüledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 20.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzakta, Yontar (Sculptor) Takımyıldızı'ndaki Tekerlek Galaksi'yi kayda aldı.

Hubble, Yontar Takımyıldızı'ndaki 'Tekerlek Galaksi'yi görüntüledi

İki galaksinin çarpışması sonucu oluşan at arabası tekerleği biçimindeki galaksinin önceki ve sonraki hallerini bir arada gösteren bir fotoğraf kolajı NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Fotoğrafta bir halka galaksinin kendisinden daha geniş bir disk galaksiye çarpması sonucu, durgun suya atılan bir taşın etrafına yaydığı dalgalar gibi disk galaksinin merkezinden çeperine doğru gaz ve toz bulutlarını dağıtan şok dalgaları yayıldığı görülüyor.

Bu dalgalar mavi renkteki yıldız oluşum alanlarını teşkil ediyor.

Tekerlek Galaksi, ilk kez Birleşik Krallık Schmidt Teleskobu tarafından saptanmış, ardından Anglo-Avustralya Teleskobuyla detaylı gözlemleri yapılmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Hubble Hubble Uzay Teleskobu

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

Lenovo Moto Z2 Force ön

Lenovo Moto Z2 Force ön

2017’de 2.3 Milyon araba sattı

2017’de 2.3 Milyon araba sattı

Yapay Zeka teknolojilerini CES 2018’de tanıttı

Yapay Zeka teknolojilerini CES 2018’de tanıttı

Twitter çöktü mü? Sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor

Twitter çöktü mü? Sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.