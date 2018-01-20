Hubble, Yontar Takımyıldızı'ndaki 'Tekerlek Galaksi'yi görüntüledi

İki galaksinin çarpışması sonucu oluşan at arabası tekerleği biçimindeki galaksinin önceki ve sonraki hallerini bir arada gösteren bir fotoğraf kolajı NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.
Fotoğrafta bir halka galaksinin kendisinden daha geniş bir disk galaksiye çarpması sonucu, durgun suya atılan bir taşın etrafına yaydığı dalgalar gibi disk galaksinin merkezinden çeperine doğru gaz ve toz bulutlarını dağıtan şok dalgaları yayıldığı görülüyor.
Bu dalgalar mavi renkteki yıldız oluşum alanlarını teşkil ediyor.
Tekerlek Galaksi, ilk kez Birleşik Krallık Schmidt Teleskobu tarafından saptanmış, ardından Anglo-Avustralya Teleskobuyla detaylı gözlemleri yapılmıştı.
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