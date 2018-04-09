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Hyundai Tucson yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Satışa sunulduğu günden beri oldukça ilgi gören Hyundai Tucson, şimdi çok daha farklı bir hale bürünmüş olan yapısıyla New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıma sunuldu. Yeni model iç ve dış mekan dahilinde olan değişimleri ile premium segment üzerinde şekil alıyor.

Hyundai Tucson yenilendi

Yeni model Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, geniş girişli ön tamponu, LED farları, kiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla ön plana çıkıyor. Ön ve arka kısımdaki spor dokunuşlar gözlerden kaçmıyor. Arka farlara led özelliği dahil edilirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da yenilenmiş durumda. Yeni tip 19 inç jantlar ile gelen otomobil, gelişmiş güvenlik sistemi ve Qi kablosuz şarj sistemi entegre edilen iç mekanıyla üst düzey bir hava veriyor. Havalandırma ızgaralarına entegre edilen krom kaplama ile şık bir görünüm katıyor. Kokpitin üst kısmı değişirken alt kısımla olan birleşim yeri de deriyle kaplanarak modern bir hava katılıyor.

Yeni model ayrıca 7 inç dokunmatik multimedya sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü Dikkat Uyarısı, Çarpışma Önleme Sistemi ve ikinci USB şarj girişiyle donanmış durumda.
Sonuç olarak Hyundai, aracına yaptığı yenilikçi hamleler ile pazar dahilinde oldukça önemli bir oyuncu olmak istediğinin işaretini vermiş oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai Tucson otomobil teknoloji

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