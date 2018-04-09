Hyundai Tucson yenilendi

Yeni model Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, geniş girişli ön tamponu, LED farları, kiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla ön plana çıkıyor. Ön ve arka kısımdaki spor dokunuşlar gözlerden kaçmıyor. Arka farlara led özelliği dahil edilirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da yenilenmiş durumda. Yeni tip 19 inç jantlar ile gelen otomobil, gelişmiş güvenlik sistemi ve Qi kablosuz şarj sistemi entegre edilen iç mekanıyla üst düzey bir hava veriyor. Havalandırma ızgaralarına entegre edilen krom kaplama ile şık bir görünüm katıyor. Kokpitin üst kısmı değişirken alt kısımla olan birleşim yeri de deriyle kaplanarak modern bir hava katılıyor.
Yeni model ayrıca 7 inç dokunmatik multimedya sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü Dikkat Uyarısı, Çarpışma Önleme Sistemi ve ikinci USB şarj girişiyle donanmış durumda.
Sonuç olarak Hyundai, aracına yaptığı yenilikçi hamleler ile pazar dahilinde oldukça önemli bir oyuncu olmak istediğinin işaretini vermiş oluyor.
Rusya'da dikkat çeken hareketlilik! Ordu 'tam savaş alarmı'na geçti
Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın
Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Dehşet Çiftliği yıkıldı!
Günün en iğrenç haberi! Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp...
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor
iCloud skandalı bitmiyor… Çıplak fotoğrafları çalındı
iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!
Osmanlı eseri rekora hazır! ‘En erotik el yazması’
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum