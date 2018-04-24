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İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Eli, oldukça tuhaf ve şık tasarıma sahip bir elektrikli araç üretti. Üstelik indiegogo üzerinden ön sipariş verebiliyorsunuz.

İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

Eli, şehir içinde kısa mesafelerde rahatlıkla kullanabilmeniz için tasarımı ile go-kart araçlarını aratmayacak bir araç üretti.

Kabul etmek gerekirki bu küçük aracı sürmek oldukça keyifli olacaktır. Saatte 25 km hıza ulaşabilen ve başlangıç mesafenizden  max. 55 km yol mesafe aralığına gidebilen araç yakın meaafe ötenizdeki market, okul veya spor salonu ulaşımları için yeterli özelliklere sahip.
Ceo Marcus Li, bu araç ile şehrin trafik ve şark sorununa çözüm üretmeyi amaçlıyor ve ilerleyen zamanlarda tüm dünyanın bu aracı kullanacak olduğunu iddia ediyor.

Çevre dostu araç sınıfında yer alan Eli elektrikli aracının fiyatı $10,900 yani yaklaşık olarak 45 milyon TL, bunun $7900’ının ön siparişte verilmesi isteniyor.
Li, hedeflediği planına göre aracın 2019 yılında şehir sokaklarında sürüşe çıkacağını ve yalnızca 100 araç üretimi ile başlayacaklarını söyledi.

Eli firmasının geçmiş tecrübelerine bakacak olursak daha önceden mini golf arabası ürettiğini görürürüz. Bu yüzden böylesine minik boyutta şirin bir elektrikli araç ile karşımıza çıkması pekte şaşırtıcı bir durum değil.

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Eli Zero NEV Ceo Marcus Li

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