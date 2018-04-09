İşte milyonları ilgilendiren son gelişmeler...

iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!

1 / 35 MacBook Air (2009 Ortası)

2 / 35 MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)

3 / 35 MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

4 / 35 MacBook Pro (15 inç, Parlak)

5 / 35 MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)

6 / 35 Mac mini (2010 Ortası)

7 / 35 Mac Pro (2009 Başı)

8 / 35 iOS 12 tüm iPhone'ları baştan sona değiştirecek. Ancak en köklü değişikliklerden biri iPhone ekranlarının kararması olacak! Peki bu ne anlama geliyor?

9 / 35 Tasarımcılara göre Apple, iOS 12’de daima açık modu, FaceTime grup sohbeti, yeni dinamik duvar kağıtları, bildirimlerin gruplanması, yeni kilit ekranı özellikleri ve sistem geneline hakim karanlık mod gibi özellikler olacak.

10 / 35 Twitter ve bazı platformlarda olduğu gibi tasarımcılar Apple’ın kullanıcılara yepyeni bir kilit ekranı deneyimi yaşatmak istediğini ve iOS 10’dan beri beklenen karanlık modu sunacağını düşünüyorlar. Böylece gözler daha az yorulacak.

11 / 35 İşte iOS 12'nin yayınlanmasıyla ölüme terk edilecek Apple cihazları...

12 / 35 iPhone 5S Apple'dan resmi bir açıklama yok; ancak şirkete yakın kaynaklar Apple'ın desteğinin iPhone 5S'lere çok yakında biteceğini işaret ediyor!

13 / 35 iPhone 3G Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile!

14 / 35 iPhone 3GS iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce Apple ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz.

15 / 35 iPhone 4 Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık Apple'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.

16 / 35 iPhone 5 Ciddi batarya sorunlarına sahip olan iPhone 5 de iOS 11 ile birlikte Apple'ın gözden çıkardığı telefonlardan biri oldu.

17 / 35 iPhone 5C Apple'ın plastik tasarımı nedeniyle daha ucuza sattığı; ancak ilgi görmeyen telefonu iPhone 5C de uzun ömürlü olmadı.

18 / 35 Ancak iPhone'larla da sınırlı değil! Halihazırda ölüme terk edilen iPad ve iPod'lar da var! Peki hangi modeller bunlar dersiniz? iPad 3G

19 / 35 iPod nano (4. nesil) Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.

20 / 35 iPod nano (5. nesil) Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!

21 / 35 iPod shuffle (3. nesil) Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.

22 / 35 iPod touch iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.

23 / 35 iPod touch (2. nesil)

24 / 35 iPod touch (3. nesil)

25 / 35 iPod (5. nesil)

26 / 35 iPod (5. nesil, 2006 Sonu)

27 / 35 iPod classic (120 GB)

28 / 35 Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!

29 / 35 iPod Hi-Fi

30 / 35 iPod mini

31 / 35 iPod nano (2. Nesil)

32 / 35 iPod nano (3. nesil)

33 / 35 iPod nano (4. nesil)

34 / 35 Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var. MacBook (13 inç, 2009 Ortası)