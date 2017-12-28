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iPhone X kullanıcıları telefonlarından memnun mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 28.12.2017 10:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

iPhone X satın alanlar telefonlarından ne kadar memnun dersiniz? Bunun cevabını dünyaca ünlü bir analiz firması verdi.

iPhone X kullanıcıları telefonlarından memnun mu?

iPhone X’in 999 dolarlık fiyatı ile şu anda akıllı telefon pazarındaki en pahalı telefon olduğunu söylemek mümkün. Ülkemizde de 6099TL gibi oldukça yüksek bir etikete sahip olan bu telefonu almak için insanın birkaç defa düşünmesi gerekiyor. Peki iPhone X satın alanlar telefonlarından ne kadar memnun dersiniz? Bunun cevabını dünyaca ünlü bir analiz firması verdi.

Bilindiği üzere iPhone X, bir çok devrimsel özellikle satışa sunuldu. Apple, ilk defa klasik tasarım anlayışını terk ederek uçtan uca OLED ekran ile kaplı bir modelle karşımıza çıktı. Dahası, 2013’te iPhone 5s ile gelen TouchID özelliği de iPhoneX ile mazide kalmış oldu. Peki bu özellikler iPhoneX kullanıcılarını ne derece memnun etti dersiniz?

Tüketici Duyarlılığı Analiz Grubu araştırma şirketi Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma kapsamında, 568 iPhone X kullanıcısına telefonlarından ne derece memnun oldukları soruldu.

Kullanıcıların yüzde 80’i iPhone X’i uçtan uca OLED ekranı, diğer iPhone modellerine göre daha uzun süren pil ömrü ve TrueDepth destekli kamera sistemi ile birlikte yeterli bulduklarını söylediler.

Yani görünen o ki iPhone X’i kullanan her 5 kişiden 4’ü telefonundan oldukça memnun diyebiliriz. Zaten Apple’ın yeni iPhone modeli, satış rakamlarıyla da ne kadar başarılı bir cihaz olduğunu kanıtlamış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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