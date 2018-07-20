Kirin 710 işlemcili Nova 3i dikkat çekiyor

Geçen hafta bugün, P20 Lite’a benzer özelliklere sahip Nova 3‘ü duyuran Huawei, bugün de onun daha uygun fiyatlı “Lite” versiyonu Nova 3i’yi sahneye çıkardı. Telefon kırpılmış özelliklere rağmen iddialı ve uygun fiyatlı.

3i, birçok rakibi gibi çentikli bir panele sahip. 6.3 inçlik 19:9 oranlı bu büyük panele, Nova 3’te olduğu gibi Full HD+ ekran eşlik ediyor. Büyük kardeşinin aksine 4 GB RAM‘e sahip olan Lite model, yeni Kirin 710 yongasetini kullanan ilk akıllı telefon olma unvanına sahip. Yongasetinin işlemcisi 4 adet Cortex-A73, 4 adet de Cortex-A53 çekirdeklerinden besleniyor. Sırasıyla arkada ve önde 16 + 2 MP ve 24 + 2 MP olmak üzere, toplamda 4 sensör taşıyan telefonun, ikincil kameralarını bokeh efekti için kullandığını hatırlatalım. Öte yandan cihazın sunduğu tek depolama seçeneği olan 128 GB, microSD kart ile genişletilebiliyor.

Yazılım tarafında da oldukça iddialı bir telefonla karşılaşıyoruz. Android 8.1 Oreo, EMUI 8.1 arayüzü ve GPU Turbo ön yüklü olarak geliyor.

3i’nin eksikleri olaraksa Wi-Fi a/c desteğinin bulunmaması ve hızlı şarj desteklememesi gösterilebilir.

Huawei, orta seviye telefonuna uzak doğuda yaklaşık olarak 300 dolar gibi bir fiyat biçmiş. Elbette Avrupa ve ABD pazarına gelirse, fiyatlandırma daha farklı olabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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