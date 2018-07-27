Mi Max 3 Pro iptal, Xiaomi doğruladı

Tanıtımının üzerinden daha bir hafta geçmeden Pro versiyonuyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Evet, önceki gün Xiaomi Mi Max 3 Pro‘nun Qualcomm web sitesinde açığa çıktığını düşünmüştük fakat bu iddialar bugün ürün pazarlama direktörü Zhi Zhiyuan tarafından resmen yalanlandı.
Modelin, standart Max 3 ile dışarıdan aynı görüneceği fakat donanımda yükseltmelerin yapılacağı düşünülüyordu. Bu bağlamda Snapdragon 636 yerine 710‘un kullanılması veya 6 GB RAM/128 GB depolama gibi birimlerin yer alması gündemdeydi. Yani Çinli şirket bir üst model üzerinde çalışıyordu, en azından öyle düşünüyorduk.
Güncel model hayal edilenden düşük olmasına rağmen büyük beğeni toplayan bir akıllı telefon. Dev ekran, orta seviye özellikler, güncel detaylar ve uygun fiyatı buluşturan bu cihazın dünya çapında satışa çıkması için çalışmalar da son hız sürüyor.
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