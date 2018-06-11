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Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

Microsoft E3 2018 etkinliğinde Gears of War bekleyen oyuncuları heyecanlandıran Gears Pop fragmanı yayınladı. Yayınlanan fragman sonrası çığlık atmaya başlayan seyirciler aslında büyük bir trollemenin parçası oldu.

Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

Microsoft E3 2018’i salladı. Tanıttığı oyunlarla oyuncuları ve seyircileri oldukça memnun eden Microsoft, güzel iş yapmanın verdiği rahatlıktan olacak ki geceyi bir trol’leme vakasıyla taçlandırdı.

HERKES GEARS OF WAR TANITILACAK SANDI

Microsoft, oyun tanıtımları yaptığı sırada Microsoft’un klasikleşen sesi ‘’World Premiere’’ bir kez daha duyuldu. Normal olarak seyircilerin tüm bakışları ekranlara çevrildi. O sırada ekranlarda Gears of War’ın çıldırtıcı kuru kafa logosu göründü. Bunun üzerine salonda büyük bir çığlık koptu. Ancak gerçek sonradan fark edildi.

GEARS POP SEYİRCİLERE BUZ KESTİRDİ AMA…

Gears of War’ın fragmanındaki(!) kuru kafa logosu, hilti kullanan bir karakter tarafından kırıldı. Duvarı kıran karakter de Gears of War serisiyle hiç de uyuşmuyordu. Ayrıca Gears Pop adındaki oyun Android ve İOS için yapılmıştı yani bu da Gears of War oyunu için ters bir durumdu. Nitekim bu noktada Microsoft’un yaptığı trolleme anlaşıldı.

adasdaa

MİCROSOFT ÖNCE TROLLEDİ SONRA GEARS 5’İ TANITTI

Microsoft oyuncularını ve seyircilerini daha fazla kızdırmamak adına, olmayan Gears Pop oyununun fragmanının sonunda yeni Gears 5’i tanıttı. Seyirciler yine kuşkulu yaklaşsa da bu kez herhangi bir trolleme yoktu. Gerçekten de popüler oyun serisinin yeni oyunu E3 etkinliğinde tanıtıldı.
Anahtar kelimeler: Microsoft, e3 2018, gears pop, gear of war, gears 5

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft E3 2018 gears pop gear of war gears 5

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