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Narcos, oyun oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Netflix’in tüm dünyada sevilerek izlenen dizisi Narcos şimdi de oyun sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Uyuşturucu baronlarının yaşanmış hikayelerinden esinlenilerek yaratılan dizinin, oyun tarafında da benzer unsurlar olması bekleniyor.

Narcos, oyun oluyor!

Şu aralar 4. sezonu yapım aşamasında olan dizinin ilk 2 sezonunda, suç ve uyuşturucu dünyasının zirvedeki isimlerinden biri olan Pablo Escobar’ın hikayesi konu edinilmişti. Escobar’ın ölümünden sonra dizinin eski ritmini yakalamakta zorlanacağı düşünülüyordu.

Fakat 3. sezonda anlatılan Cali Karteli’nin hikayesi de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin tüm dünyada hızla popüler olması, oyun yapımcılarının da ilgisini çekti.

Kuju Entertainment ve Curve Digital tarafından yapılan açıklamada, Narcos dizisinin oyunu üzerine çalışmaların başladığı ve oyunun 2019’un ilk yarısında raflardaki yerini alacağı belirtildi.

Yapımcı stüdyonun yetkili isimlerinden biri olan Brynley Gibson, konu hakkında yaptığı açıklamada hem dizi hayranlarını, hem de oyun severleri memnun edecek bir yapım üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca oyunun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformları için eş zamanlı olarak satışa sunulacağının da altı çizildi.

Yapımcı stüdyo oyun hakkında bir bilgi vermemiş olsa da Narcos’un açık dünya temalı, Mafia tarzında bir yapım olmasını bekleyebiliriz. Zaten aksi bir tarz da dizinin dinamiklerini tam olarak yansıtmakta zorluk çekebilir.

Mafia tarzında bir Narcos oyunu gelir mi, orası da biraz kuşkulu. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Narcos teknoloji

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