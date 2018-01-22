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'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 22.01.2018 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bilim insanları, hastanede yatan ölümcül hastaların ne zaman öleceğini söyleyecek bir yapay zeka geliştiriyor.

'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka

Teknoloji dünyasında son dönemin en büyük tartışma konularından biri yapay zeka. Kimileri yapay zekanın insanlık için hayati bir risk, kimileri ise büyük fırsat olduğunu savunuyor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da yapay zekanın hayatımızı kökünden değiştirmeye aday olduğu.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları geliştirdikleri bir yapay zeka ile hastanede yatan ölümcül hastaların ne zaman öleceğine dair bilgiler vermesi hedefliyor. Böylece, ölüm döşeğindeki hastaların son günlerini kendi istedikleri şekilde geçirmesi sağlanacak.

Araştırmacılar, Stanford Hastanesi ve Lucile Packard Çocuk Hastanesi'nden alınan Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) verilerini inceleyerek yaklaşık iki milyon çocuğun ve yetişkin hastanın sağlık geçmişi ile ilgili veriler elde etti.

Geliştirilen yapay zeka ile de ciddi veya terminal hastalıkları olan hastaların ölüm oranını önceden tahmin edebilen bir "sinir ağı" sistemi tasarlandı.

Stanford araştırmacıları, "Rahatlıkla toplanan ESK (elektronik sağlık kayıtları) verilerinin, hastaları palyatif bakım için izlemeye öncelik veren bir sistem oluşturmak için kullanılabileceğini gösteriyoruz" diye açıklıyor.

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Yapılan araştırmalara göre, ABD'de yüzde 80 hasta son günlerini evinde geçirmek isterken bunların yüzde 60'ı son nefesini hastanede veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji yapay zeka

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hurafenin ta kendisi
başarılı bi zeka
Ya kardeşim.. Bunu neden yapay zekaya soruyorsunuz ki? Hastanın arzusunu neden yapay zekaya burakıyorsun? Hasta olan insan bir bakıma kendinin öleceğini anlar. Hastanın kendine sorun son günlerini nerede geçirmek istediğini..
bilim ve teknoloji okadar hızla ilerliyorki bunun önünde kimse duramaz ve duramayacakta.. 2050 yılına gelindiğinde dünya toptan bir değişime girecek insan oğlu son evrimini geçirecek ve biyanik insan modeli dünyaya hakim olacak.. bilgi ve tekonojiyi takip edenler ucundan tutunanlar bu dünyada çok rahat yaşayacak fakat takip etmeyip hurafelerle uğraşanlar yok olup gidecek.. güzel bilimin çağı yaklaşıyor..
Evet bilim çağı başlıyor ‘ Cahil tayfanın yokoluşuna şahit olacağız
2050 yi görebilecek miyiz acaba .
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