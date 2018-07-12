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Netflix mobil için otomatik indirme özelliği geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

Günümüzün en popüler dijital platformlarından biri olan Netflix mobil kullanıcıların için yeni bir özellik daha getiriyor. İşte otomatik indirme özelliği hakkındaki detaylar.

Netflix mobil için otomatik indirme özelliği geldi

Son yıllarda Netflix gibi dijital içerik platformlarının oldukça popüler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu tarz platformların tüm dünyada ilgiyle karşılanmasından sonra, ülkemizde de benzer platformlar kurulmuştu. Elbette bu tarz içerikler sunan, abonelik sistemine dayalı dijital platformların sürekli olarak müşteri kitlesini genişletmeleri gerekiyor. Bu da ancak kaliteli ve sürükleyici içeriklerle oluyor.

Aynı şekilde müşterilere sorunsuz bir hizmet sunmak da bu tarz platformlar için fazlasıyla önemli. Açık bir şekilde Netflix’in bu hususta dünya markası olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.
Tüm dijital platformlarda kullanıcılarına akıcı bir izlenim sunmak isteyen Netflix mobil müşterileri için yeni bir özellik açıkladı.

Artık Netflix mobil versiyonunda izlenen dizinin bir sonraki bölümü otomatik olarak indirilecek. Sistem şu şekilde çalışıyor. Diyelim ki bir diziyi izlemek için ilk 3 bölümünü telefonunuza indirdiniz. Siz 1. bölümü izleyip bitirdiğinizde, sistem otomatik olarak 1. bölümü silerek, onun yerine 4. bölümü indirmeye başlıyor.

Bu özellik şimdilik yalnızca Netflix’in Android sürümünde mevcut. Fakat önümüzdeki günlerde iOS için de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Netflix, kullanıcıların dizi bölümlerini indirmesine 2016 sonrasında imkan tanımıştı. Öncesinde bölümler yalnızca internet akışı üzerinden izlenebiliyordu

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Anahtar Kelimeler:
Netflix teknoloji

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