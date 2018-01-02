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Nintendo Switch'i hack'lediler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 02.01.2018 17:19 | Son Güncelleme 9 saat önce

Nintendo'nun en son taşınabilir ev konsolu Switch en sonunda hack'lendi, böylece cihaz korsan ve ev yapımı oyunlara kapıyı açmış oldu!

Nintendo Switch'i hack'lediler!

En çok istenen yılbaşı hediyeleriden biri olan Nintendo Switch en sonunda hack'lendi. Bu da korsan ve "ev yapımı" oyunların platformda çalışabileceği anlamına geliyor. Almanya'da gerçekleşen bir hacker konferansında hacker'lar konsolda bulunan özel Nvidia Tegra çipinin bir açığını kullanarak Nvidia mühendisleri ve geliştiricilerinin kendileri için açık bıraktıkları arka kapıdan girdiler.

Hack'in nasıl gerçekleştirildiğini gösteren video internetten kaldırıldı, ancak eğer konsolunuzu hack'lemek istiyorsanız firmware'sinin 3.0'ten yüksek olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hack'i gerçekleştirene kadar sistem güncellemelerinden kaçınmanız ve içinde firmware 3.0 bulunduan Pokken Tournament DX kartını saklamanızda fayda var. Hacker'lar kendi "ev yapımı (homebrew)" launcher yazılımını geliştirirse bu önlemler sayesinde hazır olacaksınız.

Tabii ki konsolu hack'lemenin bilmeniz gereken birkaç riski de bulunuyor. Eğer cihazınız arızalanırsa, hack'lenmiş olduğu için garanti dışına çıkmış olacaktır, bu da tamir hizmetinden ücretsiz faydalanmayı imkansız hale getiriyor.

Ayrıca konsola yabancı yazılımlar yüklemek performansı düşürebilir, gizliğinizi ve güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Hack yüzünden yeni firmware sürümlerine geçmek de mümkün olmayacaktır. Bir de korsan oyunların yapımcılara verdiği zararı da unutmamak gerek.

Nintendo daha önceki konsollarında hacker'lardan ve ev yapımı yazılım topluluklarından çok çekti. Wii ve Nintendo DS'nin kolayca hack'lenmiş olması, Switch için ekstra önlemler alınabileceği anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji oyun Konsol Nintendo Switch

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