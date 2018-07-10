Nissan GT-R50 tasarımı ile gönülleri çalıyor!

Bu hafta ilk kez bekleyenlerinin karşısına çıkacak olan Nissan GT-R50, standart versiyona oranla ciddi seviye de bir gelişim ortaya konuyor.

Nissan GT-R, otomobil tarihinin kült modellerinden birisi olduğu gerçek. Sahip olduğu tasarım detayları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran otomobil, bu hafta içerisinde düzenlenecek Goodwood Hız Festivali‘nde sergilenecek.

Beraberinde radikal değişimleri getiren konsept niteliğinde modeli sınırlı üretimle piyasaya çıkarmayı planlayan Nissan, resmi kaynaklardan paylaştığı fiyatla bizlere wow dedirtmeyi başarıyor.

Tasarımının yanında performans olarak da çok ciddi değişimlere sahip olan otomobil, standart versiyondan bildiğimiz 3,8 litrelik V6 makine yer alıyor. Yapılan geliştirmelerle 710 beygir güç ve 780 Nm tork gibi limitlerde karşımıza çıkacak olan GT-R50, Nismo versiyonun da üzerine çıkartılmış durumda.

Nissan’nın Italdesign ortaklığıyla hayata geçirdiği bu şahin için talep ettiği miktarsa 900.000 euro olarak açıklandı. Dolar bazında ise bu rakam 1 milyonun üzerinde. 600 beygire sahip GT-R Nismo’nun yaklaşık 180.000 dolarlık etiket fiyatına sahip. Üretim adedi 50’yi geçmemesi beklenen model bakalım beklediği ilgiyi görebilecek mi?

Kaynak: Teknolojioku

