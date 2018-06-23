Nokia 9 büyük umut taşıyor

Şimdi 2018’in ilk kozları oynandı ve gözler ikinci yarıya çevrildi. Apple ve Samsung başta olmak üzere, pek çok teknoloji devinin hazırlık yaptığı bu dönem Nokia için de oldukça önemli. Bu bağlamda HMD Global, Nokia 9‘u eylül ayının başında gerçekleştirilecek olan IFA fuarına yetiştirmeye uğraşıyor.

IFA 2018 her yıl olduğu gibi biz teknoloji severleri heyecanlandıracak bir fuar olacak. Her şirketin olduğu gibi, Nokia’nın da fuar için büyük umutları var.

Öncelikle tasarım. Aslına bakarsanız şimdiye kadar basına ulaşan bir görsel ya da bu konuyla ilgili somut bilgiler yok. Ancak tecrübeli isimler cihazda cam bir kasa kullanılabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan modelde 5.7 inçlik bir ekran olabileceği kanısı oluşmuş durumda; ancak günümüz amiral gemileri çerçevesiz ekranın da desteğiyle 6-6.3 inç boyutunda olabiliyor. Bu da bu bilgiyi kafa karıştırıcı hale getiriyor.

Uzun süredir var olan fakat bir türlü yaygınlaşmayan ultrasonik parmak izi okuyucu, Nokia 9’da yer alabilecek özellikler arasında. Gelecek yıldan itibaren üst düzey telefonlarda görmeye alışacağımız bu detayı Nokia ilk kullananlardan olabilir.