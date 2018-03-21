Nokia'nın akıllı telefonu can aldı

Nokia akıllı telefon pazarına geçtiğimiz yıl çıkarttığı Nokia 3310 ve Nokia 6 ile geri dönmüştü. Nokia'nın pazara girdiği zamanlarda Samsung da Galaxy Note 7 modeliyle yaşadığı patlama sorunlarının izini silmekle uğraşıyordu. O zamanlar Samsung'un başına gelen telefon patlama vakası şimdi de Nokia'nın başına geldi. Hindistan'da yaşayan bir genç kız Nokia marka akıllı telefonunun patlaması sonucu öldü.

NOKİA 5233'ÜN PİLİ PATLADI



Paylaşılan bilgilere göre Hindistan'ın Odişa kentinde yaşayan 18 yaşındaki Uma Oram, Nokia 5233 model telefonu ile bir akrabasını aradı. Akrabasıyla uzunca bir süre konuşan genç kız, şarjının bitmek üzere olduğunu fark etti ve telefonunu şarja taktı. Telefonun şarj olmaya başlamasıyla patlaması bir oldu. Telefonun patlaması sesi ile Oram'ın yanına gelenler genç kızın ciddi şekilde yaralandığını gördü. Oram, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HMD GLOBAL: "O TELEFONU BİZ ÜRETMEDİK"



Ölümle sonuçlanan bu patlamanın ardından Nokia'nın sahibi HMD Global hemen bir açıklama yayınladı. HMD Global, yaptığı açıklamada patlamaya sebep olan telefonu kendilerinin üretmediğini söyledi. Şirket, "HMD Global olarak, güçlü bir kullanıcı deneyimi sunan ve yüksek müşteri beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli telefonlar üretmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Sonuç olarak olan henüz 18'inde hayatını kaybeden Uma Oram'a oldu.