Oppo A5 fiyatı ile fark yaratacak

Daha önce birkaç kez sızıntı fotoğraflarıyla, aldığı sertifikalarla basında adını duyurmayı başaran Oppo’nun A5’i, bugün itibariyle resmen duyuruldu. Cihaz bazılarının beklediği gibi A3s isimlendirmesine sahip olmadı.

Oppo A5; 6.2 inç ekran, Snapdragon 450…

A5, ilk bakışta tasarımıyla ön plana çıkıyor. Ön tarafta standart çentikli bir ekrana sahip olan model, arka kısımdaki desenli tasarımıyla sıradan olmaktan kurtuluyor. Ayrıca burada yatay yerleştirilmiş bir çift kamera kurulumu da yer alıyor. 19:9 oranlı 6.2 inç LCD ekranla birlikte gelen model, HD+ çözünürlüğü ile oldukça mütevazi kalmış.

Telefonun içine baktığımızda ise ilk dikkat çeken detay Snapdragon 450 yongaseti oluyor. 8 çekirdekli 1.8 GHz saat hızına sahip çipset, 4 GB RAM ile eşleştirilmiş. Önceki sızıntılara bakacak olursak 3 GB versiyonu daha sonra satışa sunulabilir. 64 GB dahili depolama ile microSD kart slotunu beraber bulunduran Oppo A5, bu konuda kullanıcılarına sorun çıkartmayacak. 13+2 MP çift arka; 8 MP ön kamera ile modaya ayak uydurulmuş. Son olarak 4230 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor ki; 14 nm’lik yeni nesil işlemciye sahip bir telefon için fazlasıyla büyük sayılır.

13 Temmuz’da Çin’de yaklaşık 225 dolarlık bir fiyattan satışa sunulacak olan A5, çok satanlar listesinde yer alacak gibi gözüküyor.

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