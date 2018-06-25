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PlayStation Hits ile büyük indirimi kapıda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation Hits adı altında birçok oyunu 18 Temmuz'da indirimli olarak oyuncuların beğenisine sunacak.

PlayStation Hits ile büyük indirimi kapıda!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4’ün en popüler oyunlarını sabit fiyatlarla sunan PlayStation Hits’i duyurdu. 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren en popüler PS4 oyunlarından seçilmiş olanları 59.99 TL’den başlayan fiyatlarla PlayStation Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İlk parti PlayStation Hits oyunlarının listesi:

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
LittleBigPlanet 3
DRIVECLUB
Ratchet &Clank
Killzone Shadow Fall
Bloodborne
inFAMOUS: Second Son
The Last of Us Remastered
Project CARS
Dragon Ball XENOVERSE
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
Watch Dogs
Assassin's Creed IV Black Flag
Rayman Legends
Mortal Kombat X
Batman: Arkham Knight
Middle-Earth: Shadow of Mordor
Need For Speed
Need For Speed Rivals
EA SPORTS™ UFC 2
Yakuza 0
Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition 

Liste sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemler de PlayStation Hits kategorisine yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation Hits

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