PlayStation Hits ile büyük indirimi kapıda!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4’ün en popüler oyunlarını sabit fiyatlarla sunan PlayStation Hits’i duyurdu. 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren en popüler PS4 oyunlarından seçilmiş olanları 59.99 TL’den başlayan fiyatlarla PlayStation Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.
İlk parti PlayStation Hits oyunlarının listesi:
Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
LittleBigPlanet 3
DRIVECLUB
Ratchet &Clank
Killzone Shadow Fall
Bloodborne
inFAMOUS: Second Son
The Last of Us Remastered
Project CARS
Dragon Ball XENOVERSE
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
Watch Dogs
Assassin's Creed IV Black Flag
Rayman Legends
Mortal Kombat X
Batman: Arkham Knight
Middle-Earth: Shadow of Mordor
Need For Speed
Need For Speed Rivals
EA SPORTS™ UFC 2
Yakuza 0
Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
Liste sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemler de PlayStation Hits kategorisine yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.
Kaynak: Teknolojioku
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum