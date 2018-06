PlayStation Hits ile büyük indirimi kapıda!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4’ün en popüler oyunlarını sabit fiyatlarla sunan PlayStation Hits’i duyurdu. 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren en popüler PS4 oyunlarından seçilmiş olanları 59.99 TL’den başlayan fiyatlarla PlayStation Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İlk parti PlayStation Hits oyunlarının listesi:

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

LittleBigPlanet 3

DRIVECLUB

Ratchet &Clank

Killzone Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son

The Last of Us Remastered

Project CARS

Dragon Ball XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch Dogs

Assassin's Creed IV Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman: Arkham Knight

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA SPORTS™ UFC 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Liste sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemler de PlayStation Hits kategorisine yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.

Kaynak: Teknolojioku