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Pokemon Go, Apple’a desteğini kesiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 10:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

Pokemon Go’nun kısa sürede bu kadar başarılı olmasının temel nedeni, oyun ile aynı ismi taşıyan çizgi filmin 90’lar ve 2000’lerde fazlasıyla popüler olmasıydı. Dolayısıyla o dönemin çocukları, şimdinin yetişkinleri oyuna yoğun ilgi gösterdi. Sonuç olarak devasa bir başarı geldi.

Pokemon Go, Apple’a desteğini kesiyor

2016’da kullanıma sunulan Pokemon Go, adeta fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. O seneyi en çok hasılat elde eden mobil uygulama olarak kapatan Pokemon Go, sonrasında ise önlenemez bir düşüş yaşamaya başlamıştı. Niantic tarafındna geliştirilen yapım, belli bir bölgede satışa sunulmuş olmasına karşın, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Fakat Niantic bu başarıyı koruyamadı. Oyundaki hilecilerin önüne geçmeyi başaramayan yapımcı ekip sonuç olarak kullanıcı kitlesinin büyük bir bölümünü kaybetti. Şimdi firma tarafından alınan bir kararla, Pokemon Go kullanıcılarının bir bölümü daha kaybedilecek gibi görünüyor.

Niantic tarafından yapılan resmi açıklamada iPhone 6 öncesindeki iPhone modelleri ile 2012 öncesi iPad modellerinde artık Pokemon Go oynanamayacağı belirtildi. Bu cihazlar üzerinden oyunu oynayanların, cihazlarını yenilemesi gerekecek. Açıkçası sırf bir oyunu oynayabilmek için yeni bir iPhone alacakların sayısı da merak konusu.

Açık konuşmak gerekirse, Niantic tarafından alınan bu kararın pek de elle tutulur bir yanı yok. Bu şekilde Pokemon Go’nun daha fazla kullanıcı kaybedeceğini söylemek, hiç de yanlış olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple Pokemon GO

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