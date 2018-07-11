Profesyonel fotoğraflar çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

P20 Pro, ışık sanatını vurgulayarak gelişmiş kamera sistemi ile kullanıcılara fotoğrafçılığın her alanında yardımcı olacak ve daha etkili sonuçlar verecek yenilikler sunuyor. Öyle ki dünyanın ilk Leica üçlü kamerasıyla yaratıcı mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor. Bu ürün, çektiğiniz her çekim için benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast sağlayan şaşırtıcı 40 MP RGB kameraya sahip.

Günün veya gecenin herhangi bir saatinde detaylı, zengin, atmosferik görüntüleri yakalamak için ışığın kinetiklerinden ve hassas mühendisliğinden esinlenilen bu ürün ile çektiğiniz her fotoğraf benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast oranına sahip oluyor.

5X Hybrid Zoom sayesinde daha çok gör!



Leica zoom objektif sistemi ile, 5X Hibrit Zoom elde edebilir. Bu, uzaktaki inanılmaz ayrıntıları yakalamak istediğinizde nesneyi yakınlaştırmanıza ve olağanüstü sonuçlar üretmenize olanak tanır. Birçok akıllı telefonda fotoğraf çekerken yaptığımız zoom, çektiğimiz fotoğrafın kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Zoom modu, diğer telefonların ötesine geçerek kalite kaybı olmaksızın çektiğiniz detayı 5 kata kadar kusursuzlukla yakınlaştırabiliyor. Bunu, görüntüyü iyileştirmek ve dengelemek için gelişmiş yapay zeka özelliğini kullanarak yapıyor.