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Profesyonel fotoğraflar çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Huawei P20 Pro ile 500’den fazla ortam ve obje tanımlama, 19 tane farklı senaryo ve obje belirlenebilme ve doğru kamera ayarları ile fotoğraf ayarları doğru zamanda kullanıma geçebilmesi sayesinde en amatör fotoğrafçı bile profesyonel kareler yakalayabiliyor.

Profesyonel fotoğraflar çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

P20 Pro, ışık sanatını vurgulayarak gelişmiş kamera sistemi ile kullanıcılara fotoğrafçılığın her alanında yardımcı olacak ve daha etkili sonuçlar verecek yenilikler sunuyor. Öyle ki dünyanın ilk Leica üçlü kamerasıyla yaratıcı mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor. Bu ürün, çektiğiniz her çekim için benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast sağlayan şaşırtıcı 40 MP RGB kameraya sahip.

Günün veya gecenin herhangi bir saatinde detaylı, zengin, atmosferik görüntüleri yakalamak için ışığın kinetiklerinden ve hassas mühendisliğinden esinlenilen bu ürün ile çektiğiniz her fotoğraf benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast oranına sahip oluyor.

Her ortamda profesyonel kareler yakalayın 0

5X Hybrid Zoom sayesinde daha çok gör! 

Leica zoom objektif sistemi ile, 5X Hibrit Zoom elde edebilir. Bu, uzaktaki inanılmaz ayrıntıları yakalamak istediğinizde nesneyi yakınlaştırmanıza ve olağanüstü sonuçlar üretmenize olanak tanır. Birçok akıllı telefonda fotoğraf çekerken yaptığımız zoom, çektiğimiz fotoğrafın kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Zoom modu, diğer telefonların ötesine geçerek kalite kaybı olmaksızın çektiğiniz detayı 5 kata kadar kusursuzlukla yakınlaştırabiliyor. Bunu, görüntüyü iyileştirmek ve dengelemek için gelişmiş yapay zeka özelliğini kullanarak yapıyor.

Her ortamda profesyonel kareler yakalayın 1

Gece çekimleri artık çok net!

Yapay Zeka Görüntü Sabitleme, Gece Modu’nu kullanarak düşük ışıkta inanılmaz derecede net çekim yapmanıza olanak tanır. Tripod kullanmaya gerek kalmadan elinizle çekim yapabilirsiniz. Gece Modu, herhangi bir ortamda zahmetsizce net, hafif dengeli enstantane için yüksek kontrastlı sahneleri de dengeler. HUAWEI P20 Pro, sahip olduğu yapay zeka ile bulanıklığı ortadan kaldıran mükemmel stabilizasyon tekniklerini kullanıyor.

Ağır çekimle eğlenceli anlar yakalayın!

960 fps Super Slow Motion video modu ile saniyede 960 kareye kadar aşağı doğru yavaşlama yapın. Hayatın en değerli anlarını yakalamak ve eğlenmek için kullanın.

Her ortamda profesyonel kareler yakalayın 2

Selfie’den Portreye

24 MP’lik ön kamera, çektiğiniz her selfie çarpıcı görünecektir. Gündüz veya gece canlı, keskin, göz kamaştırıcı görüntüler sunar. P20 Pro, yapay zeka odaklı 3D yüz modelleme teknolojisini kullanarak yüz özelliklerinin kontürlerini takip ediyor ve en güzel selfieler için ayarlıyor. 3D Portrait Lighting ayrıca hızlı selfieleri çarpıcı portrelere dönüştürmek için bir dizi stüdyo kalitesinde aydınlatma efekti sunuyor.

Akıllı telefonda üstün fotoğraf teknolojisiyle ön plana çıkan HUAWEI, fotoğrafçılık konusuna da profesyonel olarak yaklaşıyor. RAW özellikte fotoğraf kaydetme imkanı sunarak; hem kalite hem de nitelik olarak profesyonelliği tüm kullanıcılarına sunuyor. Bilindiği gibi Raw fotoğraf, dijital makinelerin negatifi olarak tanımlanan bir format özelliği… Raw olarak çekilen fotoğraflar; iyi baskı alabilmek için en uygun özellik olarak gösteriliyor.

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huawei p20 kamera

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