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PUBG Mobile’dan görülmemiş başarı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 22:15 | Son Güncelleme

PlayerUnknown’s BattleGrounds’un mobil oyunu PUBG Mobile, zirveye yerleşti. PUBG Mobile, indirilmeye sunulduğu 100 ülkenin 100’ünde de en çok indirilen oyun oldu.

PUBG Mobile’dan görülmemiş başarı!

PUBG Mobile, geçtiğimiz günlerde İOS ve Android için indirilmeye sunulmuştu. Tencent Games tarafından geliştirilen oyun uygulama mağazalarına çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Çeşitli oyun eleştirmenlerinden de tam not alan PUBG Mobile’ın bugün ilk resmi rakamları geldi.

PUBG MOBİLE LİSTELERDE BİR NUMARA OLDU

PUBG Mobile daha piyasaya çıkalı bir hafta olmadan en iyiler listesinin en tepesine çıktı. Oyun, indirilmeye sunulduğu 100’den fazla ülke ve bölgede en çok indirilen oyun olarak listelerde bir numaralı sıraya yerleşti. PC’deki PlayerUnknown’s BattleGround’s deneyimini mobile taşıyan oyunun bu başarısı gerçekten muazzam.

PUBG MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Daha 4 günlük İOS ve Android macerasından anlaşıldığı kadarıyla PUBG Mobile, mobil oyuncular için vazgeçilmez oyunlardan biri olacak. PUBG Mobile halihazırda App Store ve Google Play Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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PUBG Mobile İOS ve Android için çıktı! Peki PUBG Mobile nasıl indirilir?PUBG Mobile İOS ve Android için çıktı! Peki PUBG Mobile nasıl indirilir?
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