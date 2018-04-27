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Qualcomm’a muhtaç kalabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

2017 teknoloji dünyasındaki firmalar açısından hayli hareketli bir yıl oldu. Apple ve Qualcomm gibi sektörün iki dev ismi patent davaları yüzünden birbirlerine girdi. Broadcom, Qualcomm’u satın almak istedi. Donald Trump, Qualcomm’un satılamayacağını açıkladı… Peki ya şimdi? 2017’de yaşanan bu olayların 2018’e nasıl bir yansıması oldu?

Qualcomm’a muhtaç kalabilir

Broadcom – Qualcomm olayı zaten aşikar. Bu satın alıma ABD Başkanı Donald Trump nokta koymuştu. Qualcomm’un içerisinde bulunduğu bir diğer polemik ise tekrardan kıvılcımlanmaya başlıyor.

Hatırlanacağı üzere Qualcomm, Apple’ın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine tazminat ödemesini talep etmişti. Elbette Cupertino merkezli şirket bu ihlale itiraz ederek, Qualcomm’la olan köprüleri atmıştı.

Normal şartlarda iPad ve iPhone’da kullanılan modem çipleri Qualcomm tarafından üretiliyordu. Fakat yaşanan olaylardan sonra Tim Cook ve ekibi bu alandaki önceliklerinin artık Intel olduğunu net bir dille ifade etmişlerdi.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir raporda, Intel’in Apple’ın talebini karşılayabilecek bir üretim kapasitesine sahip olmadığı gözler önüne serildi. 2018’de satışa sunulacak olan yeni iPhone modellerinde ağırlıklı olarak Intel çipleri tercih edilse de Apple Qualcomm’un kapısını çalmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Keza Intel’in Cupertino merkezli şirketin ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayabileceği, geri kalan yüzde 30’luk kısmın ise Qualcomm ile giderileceği belirtilmekte. Elbette bunlar şimdilik yalnızca söylentiden ibaret. Fakat Intel’in Qualcomm kadar yüksek bir üretim kapasitesinin bulunmadığı da gün gibi aşikar.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Apple Broadcom

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