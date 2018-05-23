Samsung Galaxy J6 ve J4 fiyatı ile dikkat çekiyor

Samsung, popüler Galaxy J serilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bugün Galaxy J8’i resmen tanıtan şirket, bunun yanı sıra Samsung Galaxy J6 ve Galaxy J4’ü de resmen duyurdu. Bu duyuruyla birlikte telefonların teknik özellikleri ve tasarımı hakkında tüm detaylar da netlik kazandı. Her iki telefonda AMOLED ekran, dikkat çekici bir selfie kamerası ve bütçe dostu fiyatla geliyor.

Galaxy J6, J serisinde Infinity Display kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Telefon HD+ çözünürlükte 5.6 inç AMOLED ekrana sahip. Exynos 7870 yonga setiyle çalışan telefonun teknik özellikleri arasında 1.6 GHz sekiz çekirdekli Cortex-A53 CPU, Mali-T830 MP1 GPU, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. 3000 mAh bataryaya sahip telefonun arka yüzünde parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel. Telefonun selfie kamerasına üç farklı parlaklık seçeneği sunan LED flaş eşlik ediyor. Samsung bu özellikle selfie meraklılarını cezbetmeyi amaçlıyor.