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Samsung Galaxy J6 ve J4 fiyatı ile dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy J6 ve Galaxy J4 bugün resmen duyuruldu. Böylece her iki telefonun da teknik özellikleri ve tasarımı netlik kazandı.

Samsung Galaxy J6 ve J4 fiyatı ile dikkat çekiyor

Samsung, popüler Galaxy J serilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bugün Galaxy J8’i resmen tanıtan şirket, bunun yanı sıra Samsung Galaxy J6 ve Galaxy J4’ü de resmen duyurdu. Bu duyuruyla birlikte telefonların teknik özellikleri ve tasarımı hakkında tüm detaylar da netlik kazandı. Her iki telefonda AMOLED ekran, dikkat çekici bir selfie kamerası ve bütçe dostu fiyatla geliyor.

Galaxy J6, J serisinde Infinity Display kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Telefon HD+ çözünürlükte 5.6 inç AMOLED ekrana sahip. Exynos 7870 yonga setiyle çalışan telefonun teknik özellikleri arasında 1.6 GHz sekiz çekirdekli Cortex-A53 CPU, Mali-T830 MP1 GPU, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. 3000 mAh bataryaya sahip telefonun arka yüzünde parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel. Telefonun selfie kamerasına üç farklı parlaklık seçeneği sunan LED flaş eşlik ediyor. Samsung bu özellikle selfie meraklılarını cezbetmeyi amaçlıyor.

Samsung Galaxy J4’e gelecek olursak, 16:9 oranında 5.5 inç Super AMOLED ekrana sahip telefon Exynos 7570 yonga seti kullanıyor. Telefonun teknik özellikleri arasında 1.4 GHz dört çekirdekli CPU, Mali-T720 MP1 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı yer alıyor. Galaxy J4’ün depolama alanı da microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. Galaxy J4’ün batarya kapasitesi 3000 mAh.

Galaxy J4’ün arka kamerası 13 megapiksel fakat J6’daki 8 megapiksellik selfie kamerasının yerini J4’te 5 megapiksellik kamera alıyor. Ancak Galaxy J4’ün selfie kamerası da üç farklı parlaklık seçeneği sunan LED flaş desteğiyle geliyor.
Galaxy J serisinin yeni üyelerinin fiyatlarına gelecek olursak; Galaxy J6’nın 3 GB RAM + 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 205 dolara, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı versiyonu 240 dolara raflardaki yerini alacak. Tek versiyonla gelecek Galaxy J4’ün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy J6 Galaxy J4

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