HABER

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

Samsung, İspanya’nın Barselona kentinde, MWC 2018’in hemen öncesinde gerçekleştirdiği özel Unpacked etkinliği ile yeni telefon modellerini görücüye çıkardı. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ isimli modeller, özellikle gelişmiş kamera teknolojileriyle 2018’in en iddialı amiral gemisi modelleri arasında gösteriliyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

Samsung Galaxy S9’dan kısaca söz edecek olursak…

Tasarım çizgisi olarak ürünün Galaxy S8 serisinden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. Premium malzemelerin kullanıldığı, suya ve toza karşı dayanıklı olan ürün, 5.8 inch Infinity Display Super Amoled ekran teknolojisine sahip. Arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör ve dual kamera sistemini görüyoruz. Bu kamera sisteminde gelişmiş ve ortam ışığına göre ayarlanabilir bir diyafram sistemi bulunuyor.

3000mAh pile sahip olan telefon, Bixby Live Translation ve kamera sayesinde gerçek zamanlı tercüme yapabiliyor ve ayrıca yeni iPhone’larda gördüğümüz hareketli emoji sistemi bu telefonda da bulunuyor.

Samsung Galaxy S9+’tan kısaca söz edecek olursak…

Tasarım çizgisi ve kamera detayları S9+ ile aynı. Tabii farklı özellikler de var. Normal olarak ekran ve pil detayları gibi. Ürünün 6.2 inch değerde ekranı ve hızlı şarj destekli 3500mAh pili bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Türkiye fiyatlarını sunmamız gerekirse…

Galaxy S9 – 4600 TL
Galaxy S9+ 64GB – 5200 TL
Galaxy S9+ 128GB – 5400 TL
Galaxy S9+ 256GB – 5700 TL

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy s9 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!

Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!

Akıllı telefon satışları düştü!

Akıllı telefon satışları düştü!

Xperia XZ2 tanıtıldı!

Xperia XZ2 tanıtıldı!

Modern soğuk savaşın yeni silahı

Modern soğuk savaşın yeni silahı

16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.