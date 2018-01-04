Samsung'dan paten sporcularına akıllı kıyafet!

Akıllı telefonlarla adını duyuran Samsung, diğer teknolojilere de önem veriyor. Samsung Hollanda bu noktada, giyilebilir teknoloji üzerine çalışmalarını Sjinkie Knegt ve Suzanne Schulting adlı iki paten sporcusuna geliştirdikleri akıllı kıyafetiyle sponsor oldu. Holloandalı sporcular için özel geliştirdikleri akıllı kıyafetin üzerinde 5 sensör bulunuyor.

Geliştirilen kıyafet, direkt antrenman sürecine etki ediyor. Ulusal teknik direktör Jeroen Otter ve hareket bilimcisi Bjorn de Laat’ın katkılarıyla geliştirilen bu kıyafet, sporcuların antrenman süreci içerisinde kaydettikleri verileri direkt antrenörün Galaxy S8 model telefonuna aktarıyor.

Antrenöre giden verilen sayesinde, sporcuların hareketleri üzerinde anlık ayarlama da yapılabiliyor. Bu sistem en çok, kısa mesafe paten sporcularına en uygun viraj dönme performanslarını artırmalarında yardımcı oluyor. Bu işlem için patent alan Samsung'un geliştirdiği akıllı kıyafet teknolojisinin altında 3 farklı teknoloji daha yatıyor. Bunlar; kıyafette yapıyı hızlandırmak için bulunan bir işlemci, veri takibi için 5 adet sensör, enerji toplayan özel noktalardan oluşuyor.