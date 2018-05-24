Siri’ye yeni sesler ekleniyor

Siri artık açık şekilde iOS denince akla gelen şeylerden birisi. Elbette onun sesi de zihnimizde yer edindi. Basit işlevleri kısa komutlarla gerçekleştirebilmesinin yanı sıra, ufak sohbetler de gerçekleştirebilen bu akıllı asistan için yenilikler yolda. Apple’ın hemen hemen iki hafta sonra düzenleyeceği geliştirici konferansında yine büyük sürprizler bizi bekliyor olacak. Bomba gibi detayların yanında küçük kalacak olsa da, Siri için de farklılıklar olabilir.
Asistana WWDC’den bahset dendiğinde, “Siri yeni sese kavuşuyor” şeklinde cevap geliyor. Bu detay İngilizce versiyon için düşünülmüş gibi gözüküyor zira Türkçe versiyonda bu tarz bir geri bildirim almak mümkün değil. Anlaşılan o ki önümüzdeki dönemde sesli asistan için 2 veya daha fazla ses alternatifimiz olacak.
WWDC’nin diğer detayları hakkında çok net bilgilere sahip olmasak da, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bazı yeniliklerin (iOS’in yeni sürümü gibi) görücüye çıkarılacak olması yeterince heyecan verici.
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