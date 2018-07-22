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Sızmaz dediler sızdı: Yeni Porsche 911’in fotoğrafları ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

Ünlü otomobil üreticisi Porsche’un yeni modeli Porsche 911’in ilk fotoğrafları daha tanıtılmadan internete düştü. İnternete düşen Porsche 911 fotoğrafları Porsche 911’in tasarımından iç aksamına kadar birçok yeri hakkında ciddi ipuçları veriyor.

Sızmaz dediler sızdı: Yeni Porsche 911’in fotoğrafları ortaya çıktı!

Porsche 911 ismi birçok otomobilsevere yabancı gelmez. Daha önce birçok modeli üretilen ve markanın deyim yerindeyse reklam yüzü olan Porsche 911’in, üreticisi Porsche tarafından 2018 yılında tekrar üretime gireceği duyurulmuştu. Bu duyuru bile birçok kişiyi heyecanlandırmaya yetmişti. Bugün ortaya çıkan ve Porsche 911’e ait olduğu her halinden belli olan fotoğraflar ise bir duyuru ile heyecanlananlara kalp krizi geçirtecek gibi.

İŞTE PORSCHE 911’İN İLK FOTOĞRAFLARI

Porsche 911’in özelliklerini gözler önüne seren fotoğraflarda sarı renkli bir Porsche 911 yer alıyor. ‘’Bumblebee’’ sarı diyebileceğimiz tatlılıkta olan bu renk otomobile ciddi bir güzellik katmış. 911’in dış tasarım hatları da serinin klasikleşen tasarımının günümüze uyarlanmış hali desek yalan olmaz. Bu anlamda otomobilin arka farları LED ışıklar ile donatılmış. Zaten firma klasikleşen 911 tasarımını komple değiştirseydi çok büyük eleştirilerin hedefi olabilirdi. Bu seçim gayet güzel.

porche

MODERN BİR PORSCHE 911 GELİYOR

911’in iç tarafında ise şık bir tasarım var. Aracın dış tasarımı gibi iç tasarımı da modernize edilmiş. Fotoğraflarda görüldüğü üzere araç konsolunun tam ortasına büyükçe bir dokunmatik ekran eklenmiş. Gayet orantılı bir konsol tasarımına sahip olan 911’in direksiyonu ise Porsche’un asi duruşunu temsil etmeye devam ediyor.

PORSCHE 911 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

922 kod adıyla geleceği söylenen Porsche 911’in iddialara göre giriş modeli 360 beygir gücüne sahip olacak. Aracın tam donanımlı en üst seviye modelinin ise 450 beygir olacağı konuşuluyor. Porsche 911’in ne zaman tanıtılacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak aracın Kasım ayında başlayacak Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması muhtemel.

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Porsche Porsche 911 otomobil

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