Tesla'da yüzler gülüyor

Son aylarda zor günler geçiren ve mali olarak sıkıntıya düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeniden toparlanma sürecine girdi. İş gücünün yüzde 10'uyla yollarını ayıran firmanın CEO'su ve kurucusu girişimci Elon Musk, geçtiğimiz günlerde haftada 5 bin araç üreteceğiz sözü vermişti. Konuyla ilgili Twitter'da açıklama yapan Musk, bir haftada 7 bin araç üreterek sözlerini tuttumlarına duyurdu.

Haziran ayının ilk üç haftasında sadece 6 bin araç üretebilen Tesla, yaptığı atılımla son haftada bu rakamı 7 bine çıkarmayı başardı. Böylece Elon Musk'ın, '2018'in ikinci çeyreğine kadar haftada 5 bin araç üreteceğiz' sözünü ucu ucuna da olsa tutmayı bildi.

Tesla haftada 7 bin araç üretti



Tesla bu son haftada 5 bin adet Model 3 üretirken aynı hafta içerisinde 2 bin adet de Tesla Model S ve Model X üretti. Bu da Musk'ın da yukarıda belirttiği gibi toplamda 7 bin araç anlamına geliyor. Öte yandan gelen haberlere göre Elon Musk burada durmayacak. Şirketin yeni dönemdeki ilk hedefi Tesla Model 3'ün 5 bin adet olan üretim rakamını haftada 6 bine çekmek olacak.

Görünen o ki son döremde zor günler geçiren ve üretim hedefleri bir türlü tutmayan Tesla'da işler yoluna giriyor. Bu sürecin ne kadar süreceği şimdilik belli olmasa da Tesla'ın bu performansı önümüzdeki aylarda da devam ettireceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

