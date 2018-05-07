Tesla Model Y ertelenecek

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, merakla beklenen Model Y üretimini ertelediğini duyurdu. Daha önce Model Y’nin seri üretime geçeceği tarih Kasım 2019 olarak açıklanmıştı. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni bir tarih açıkladı. Elon Musk yaptığı açıklamada “Gelecek yıl Tesla Model Y üretimine başlamayacağız. Seri üretime geçmemiz muhtemelen 24 ay kadar sürebilir. Ayrıca Model Y, Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında gerçekleşmeyecek” dedi.

Son dönemde şirketin nakit akışında büyük problemler yaşıyor Tabii buna altında en büyük etkiyi Model 3’ün düşük üretim hızı ve akabinde bir hayli geciken teslimatlar yapıyor. Model 3’ün haftalık üretimi Nisan ayında 2.270 ile sınırlı kaldı. Şirket son iyi aydır haftalık üretimi 5.000’e çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu hedef mevcut şartlarla oldukça zor görünüyor.

Elon Musk, Model 3 üretiminde geleneksel otomotiv üretim yöntemleri ile otomasyon teknolojilerini birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak şu an için Model 3 üretimindeki temel sorun aşırı otomasyon kullanımı. Musk, Model 3 üretiminde kullanılan yüksek otomasyon teknolojilerinin kalite sorunlarına ve işlerin yavaşlamasına sebep olduğunu kabul etti.