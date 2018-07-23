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TSMC Apple A12’den umutlu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerine gücünü verecek olan Apple A12 yonga setini bildiğiniz gibi TSMC üretecek. Ancak TSMC, bazı nedenlerden dolayı Apple A12 yonga setinin üretiminden beklediği kazancı sağlayamayacak.

TSMC Apple A12’den umutlu!

Apple, bu yıl üç farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Bu iPhone modellerinden hepsi TSMC döküm fabrikalarında üretilen ilk ticari 7nm yonga seti olan Apple A12 yonga setinden gücünü alacak. Ancak TSMC cephesinden gelen açıklamalar A12 yonga setinin firmanın yüzünü güldürmeyeceği yönünde.

TSMC, mobil ve kripto madencelilik cipsetlerinin satışlarını gerekçe göstererek üçüncü çeyrek gelir tahminini bugün düşürdü. Ancak TSMC yöneticileri dördüncü çeyrekte iPhone satışlarının yüzlerini güldüreceğini düşünüyor. Ancak bu ihtimalin çok düşük olduğunu biliyorlar.

TSMC‘nin CEO’su; “Son zamanlarda akıllı telefon birimlerindeki gelişme gerçekten iyileşti. Yani üç ay önce tahmin ettiğimizden daha iyi ama tahmin ettiğimizden çok büyük bir değişiklik değil. Apple’ın iPhone satışlarının firmamıza büyük etkisi olacak. Kripto madencilik cipsetlerinin satışları da gelirlerimize yansıyor.” açıklamasında bulundu.

2020’nin ilk yarısında TSMC iPhone için A14 yonga setini üretecek. 5nm üretim süreci ile üretilecek olan bu işlemciler, hem performans hem de verimlilik konusunda farklarını ortaya koyacak. Bu yüzden TSMC’nin asıl patlamayı 2020 yılında yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSMC Apple A12 teknoloji

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