WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda GetContact çılgınlığı yaşanmıştı. Kısa süren bu maceranın sonucunda, mahkeme kararıyla erişim yasağı getirilmişti. Şimdi ise, aylık 1,5 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, vCard adı verilen özelliğiyle, size mesaj atan kişinin bilgilerini doğrudan önünüze sunan bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp geliştiricileri, şu an için Android kullanıcıları üzerinde beta çalışması yaptığını duyurdu. Beta çalışmasından başarılı sonuç alınması halinde tüm kullanıcılarında vCard özelliğini aktif etmiş olacak. Tanımadığınız bir numaradan mesaj aldığınız anda aktif olacak olan özellik sayesinde, numaranın kime ait olduğunu öğrenebileceksiniz.