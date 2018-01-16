Windows 10'a yepyeni bir mesajlaşma özelliği

Windows 10'un yeni 17074 numaralı önizleme yapısı, birkaç gün önce Fast halkası için yayınlanmıştı. Yeni yapılan bir keşif, yapıya Fluent Design ile yenilenen MicrosoftMessaging (Mesajlaşma) uygulamasının dahil edildiğini ortaya çıkardı.
Elden geçen ve 2016'dan bu yana ilk kez büyük bir güncelleme alan uygulamanın "Acrylic" ve "Reveal" efektlerini içerdiği gözleniyor. Microsoft'un bu uygulamayı güncellemesinin nedeni, firmanın çok konuşulan Andromeda telefonu (eski adıyla Surface Phone) olabilir. Bu uygulamanın PC'den kısa mesaj göndermeye izin vermediğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla uygulama Andromeda'da kullanılırsa hoş bir görünüm sunmaktan ötesine geçebilir.
Bu yeni efektler, hatırlayacağınız üzere Microsoft'un ilk olarak Mayıs 2017'de duyurduğu Fluent Design'ın bir parçası. Fluent Design'ın ilk etkilerini yaklaşık üç ay önce yayınlanan Fall Creators Update ile görmeye başlamıştık. Yeni tasarım dilinin Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi Redstone 4 ile kendini daha yoğun biçimde göstermesi bekleniyor.
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