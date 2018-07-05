Yeni iPhone’lar yeni renklerle gelecek! İşte o renkler…

Apple iPhone’lar Eylül ayında karşımıza yeni modelleriyle çıkacak. Söylentilere göre bu kez Apple bizlere 3 yeni iPhone modeli gösterecek. İddialara göre bu modellerin ekran boyutu sırasıyla 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç olacak. İddialar bu kadarıyla da yetinmiyor tabi. Apple’ın ünlü analisti Ming-Chi Kuo’nun düşünceleri ise iPhone’ların yeni renk seçenekleri de şimdiden belli olduğu yönünde.
MİNG-CHİ KUO YENİ İPHONE’LARIN RENKLERİNİ AÇIKLADI
Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone X ile iPhone X Plus ilk etapta altın, gümüş ve bir gelenek olarak uzay grisi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Ancak asıl sürpriz LCD ekranlı iPhone modellerinin renk seçeneklerinde yaşanacak. Ming-Chi Kuo’ya bakılırsa iPhone 5C vari bir LCD ekranlı iPhone modeli bizleri bekliyor olacak.
İPHONE 5C’NİN RENKLERİ İPHONE SE 2’YE GELECEK
iPhone SE 2 olarak adlandırılabilecek olan LCD ekranlı iPhone’un Ming-Chi Kuo’nun işaret ettiği renkleri, bizlere iPhone 5C modelini hatırlatıyor. Ünlü analiste göre yeni ucuz iPhone model kırmızı, mavi, beyaz, gri ve turuncu renk seçenekleri ile alıcısını bekleyecek. Kırmızı iPhone modeli ise Apple’ın HIV ile savaş için fonladığı Product RED serisi bir ürün olmayacak. Şirket bu anlamda da bir ilki gerçekleştirecek. Umarız Apple’ın iPhone 5C sonrası ikinci kez deneyeceği rengarenk iPhone stratejisi bu kez tutar.
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