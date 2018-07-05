HABER

Yeni iPhone’lar yeni renklerle gelecek! İşte o renkler…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Apple hakkındaki başarılı tahminleri ile öne çıkan ünlü analist Ming-Chi Kuo yeni iPhone’ların renk seçeneklerini paylaştı. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple 3 yeni iPhone modeline 3 yeni renk seçeneği ekleyecek.

Yeni iPhone’lar yeni renklerle gelecek! İşte o renkler…

Apple iPhone’lar Eylül ayında karşımıza yeni modelleriyle çıkacak. Söylentilere göre bu kez Apple bizlere 3 yeni iPhone modeli gösterecek. İddialara göre bu modellerin ekran boyutu sırasıyla 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç olacak. İddialar bu kadarıyla da yetinmiyor tabi. Apple’ın ünlü analisti Ming-Chi Kuo’nun düşünceleri ise iPhone’ların yeni renk seçenekleri de şimdiden belli olduğu yönünde.

MİNG-CHİ KUO YENİ İPHONE’LARIN RENKLERİNİ AÇIKLADI

Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone X ile iPhone X Plus ilk etapta altın, gümüş ve bir gelenek olarak uzay grisi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Ancak asıl sürpriz LCD ekranlı iPhone modellerinin renk seçeneklerinde yaşanacak. Ming-Chi Kuo’ya bakılırsa iPhone 5C vari bir LCD ekranlı iPhone modeli bizleri bekliyor olacak.

iphone

İPHONE 5C’NİN RENKLERİ İPHONE SE 2’YE GELECEK

iPhone SE 2 olarak adlandırılabilecek olan LCD ekranlı iPhone’un Ming-Chi Kuo’nun işaret ettiği renkleri, bizlere iPhone 5C modelini hatırlatıyor. Ünlü analiste göre yeni ucuz iPhone model kırmızı, mavi, beyaz, gri ve turuncu renk seçenekleri ile alıcısını bekleyecek. Kırmızı iPhone modeli ise Apple’ın HIV ile savaş için fonladığı Product RED serisi bir ürün olmayacak. Şirket bu anlamda da bir ilki gerçekleştirecek. Umarız Apple’ın iPhone 5C sonrası ikinci kez deneyeceği rengarenk iPhone stratejisi bu kez tutar.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
AnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonuAnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonu
Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Ming-Chi Kuo iPhone iPhone X iPhone X Plus iPhone SE 2

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonu

AnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonu

Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!

Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!

Steam 2018’in en çok satan oyunlarını açıkladı!

Steam 2018’in en çok satan oyunlarını açıkladı!

Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!

Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!

E-Devlet'ten koruyucu aile atılımı!

E-Devlet'ten koruyucu aile atılımı!

Asus Zenfone 5z'nin Türkiye fiyatı sonunda açıklandı!

Asus Zenfone 5z'nin Türkiye fiyatı sonunda açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.