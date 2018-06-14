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Yeni iPhone ürün ailesinin tasarımları sızdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Apple’ın eylül ayında tanıtacağı merakla beklenen 2018 model iPhone’lardan ikisinin çizimsel görselleri ortaya çıktı. Çentiğe sahip olan ikilinin, aile olarak iPhone X çevresinde konumlandırılacağına inanılıyor.

Yeni iPhone ürün ailesinin tasarımları sızdı

Bildiğiniz gibi Apple bu sene de ikiden fazla telefon duyuracak. Geçtiğimiz yıl çıkan X’dan ilham alınarak düzenlenecek olan modeller, basında kendine yer bulmaya başladı. Beklenilen ucuz iPhone X ve 6.5 inçlik devasa varyasyon, görünüşe göre hayli ilgi toplayacak.

Ucuz iPhone X modeli

Apple’ın bir türlü ısınamadığı bir konu; uygun fiyatlı telefon modelleri. Daha önce yaptığı ufak denemelerde istediği başarıyı elde edemeyen ABD’li şirket, bu sene işi biraz değiştirerek yeni bir deneme yapacak. Eylül ayında tanıtılacağı beklenen iPhone’lar arasında nispeten ucuzlatılmış bir alternatif olacak.

Bu model, yukarıda da göreceğiniz tasarım çizimlerine göre 147.12 x 71.52 mm’lik boyutlara ve 6.1 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olacak. Güncel iPhone X ile karşılaştırıldığında bir miktar daha büyük olacak. Ucuzlama adına yapılan değişikliklerden bazıları ise telefonun Face ID’nin birinci neslini kullanmaya devam etmesi ve 3D Touch’a veda etmesi.

6.5 inçlik iddialı model!

Selefinin yolundan giderek OLED ve 6.5 inçlik panelden yararlanacak olan dev boyutlu cihaz, 19:9 oranıyla modaya ayak uyduracak. Ayrıca iyiden iyiye daraltılan çerçeve sayesinde telefon, dev ekranına rağmen 157.2 x 77.1 mm’lik boyutuyla iPhone 8 Plus’tan daha kompakt olacak gibi gözüküyor.

Eylül ayında tanıtılacak olan üç telefonun amiral gemisi olan iPhone X Plus (tahmini isim), en üst düzey özelliklerle donatılarak Apple’ın bu yılki alametifarikası olacak.

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