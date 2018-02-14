Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar

İşte Türkiye'nin en çok satan telefonları ve fiyatları...

Türkiye'de çok satılan telefonlar

1 / 44 Dün sessiz sedasız satışa çıktı, fiyatıyla şaşırttı. İşte Türkiye'de yoğun ilgi gören telefonlar ve fiyatları...

2 / 44 Nokia 2 Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.

3 / 44 Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

4 / 44 Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.

5 / 44 Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

6 / 44 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM

7 / 44 Ön kamera: 8 MPArka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

8 / 44 Fiyatı: 4199 TL

9 / 44 Huawei P10 Plus Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

10 / 44 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

11 / 44 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera

12 / 44 Fiyatı: 2599 TL

13 / 44 iPhone 7 Plus Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük

14 / 44 Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM

15 / 44 Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

16 / 44 Fiyatı: 3785 TL

17 / 44 LG G6 Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük

18 / 44 Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM

19 / 44 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP

20 / 44 Fiyatı: 2299 TL

21 / 44 HTC U11 Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

22 / 44 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

23 / 44 Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP

24 / 44 Fiyatı: 2699 TL

25 / 44 Sony Xperia XZ Premium Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük

26 / 44 Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM

27 / 44 Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP

28 / 44 Fiyatı: 2990 TL

29 / 44 Samsung Galaxy S8 Plus Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

30 / 44 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

31 / 44 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP

32 / 44 Fiyatı: 3499 TL

33 / 44 Nokia 8 Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

34 / 44 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

35 / 44 Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera

36 / 44 Fiyat: 2799 TL

37 / 44 LG V20 Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

38 / 44 Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM

39 / 44 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera

40 / 44 Fiyat: 2229 TL

41 / 44 iPhone X Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük

42 / 44 Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM

43 / 44 Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera