Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar

İşte Türkiye'nin en çok satan telefonları ve fiyatları...
Türkiye'de çok satılan telefonlar
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Dün sessiz sedasız satışa çıktı, fiyatıyla şaşırttı. İşte Türkiye'de yoğun ilgi gören telefonlar ve fiyatları...
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Nokia 2
Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.
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Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.
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Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.
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Samsung Galaxy Note 8
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MPArka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Huawei P10 Plus
Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera
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iPhone 7 Plus
Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM
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Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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LG G6
Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM
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Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP
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HTC U11
Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP
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Sony Xperia XZ Premium
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM
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Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP
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Samsung Galaxy S8 Plus
Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP
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Nokia 8
Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera
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LG V20
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera
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iPhone X
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM
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Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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