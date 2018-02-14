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Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2018 08:46 | Son Güncelleme

Türkiye pazarına giren bazı telefonlar var ki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor ve kapış kapış satıyor. Kimi Çin'den geliyor, kimi Kore'den kimi ise ABD'den.

İşte Türkiye'nin en çok satan telefonları ve fiyatları...

Türkiye'de çok satılan telefonlar

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Dün sessiz sedasız satışa çıktı, fiyatıyla şaşırttı. İşte Türkiye'de yoğun ilgi gören telefonlar ve fiyatları...
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Nokia 2

Nokia 2
Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.
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Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.
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Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.
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Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MPArka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Fiyatı: 4199 TL
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Huawei P10 Plus

Huawei P10 Plus
Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera
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Fiyatı: 2599 TL
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iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM
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Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Fiyatı: 3785 TL
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LG G6

LG G6
Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM
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Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP
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Fiyatı: 2299 TL
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HTC U11

HTC U11
Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP
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Fiyatı: 2699 TL
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Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM
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Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP
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Fiyatı: 2990 TL
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Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus
Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP
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Fiyatı: 3499 TL
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Nokia 8

Nokia 8
Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera
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Fiyat: 2799 TL
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LG V20

LG V20
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera
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Fiyat: 2229 TL
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iPhone X

iPhone X
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük
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Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM
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Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Fiyatı: 6199 TL
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