ZTE ABD ambargosundan kurtuldu!

Bildiğiniz üzere ZTE, Amerika hükümeti tarafından casuslukla suçlanmış ve ülke genelinde kendisine bir ambargo uygulanma kararı alınmıştı. ABD hükümeti tarafından, gelecekteki olası ihlaller için kendilerinden istenen 400 milyon doları ödeyen ZTE, toplamda ise 2.3 milyar dolarlık ödemenin sonunda ambargoyu kaldırmayı başardı.
Ambargo nedeniyle Qualcomm ve Bradcom gibi şirketlerden çekirdek bileşenleri alamayan ve bu nedenle neredeyse iflasın eşiğine gelerek tüm ana operasyonlarını durduran şirket, ambargonun kaldırılması uğruna şirketin yöneticilerinde dahi ciddi bir değişikliğe gitmişti.
Bu gidilen değişikliğin ve bir takım çabaların ardından artık özgür diyebiliriz ZTE için.
Olayın geçmişine ışık tutacak olursak, şirketin Amerikan teknolojisiyle üretilen ekipmanları İran ve Kore'ye sattığının ortaya çıkmasından sonra casuslık ile suçlanmış ve ülke genelinde yasaklanmıştı. Donald Trump'ın şirkete destek amaçlı attığı tweetleriyle, özgüven kazanan şirket artık tekrarsan sahalara döndü.
En büyük telefon pazarlarından birine sahip olan ZTE'nin tekrardan eski gücüne kavuşuğ kavuşamayacağı ise merak konusu. Bunu anca zaman gösterecek.
Kaynak: Teknolojioku
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