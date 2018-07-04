Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 5 ilde kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınanlar da işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği bildirildi.
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