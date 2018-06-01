Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç,seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üzerinden tramvay hattının da geçtiği rejüjde dikili olan yaklaşık 20 metrelik ağaç, Basmane'den Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı yönüne giden 45 RG 102 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin üzerinden kaldırılırken, araç trafiği yaklaşık 1,5 saat boyunca kontrollü olarak tek yönden verildi.
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