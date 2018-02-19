Aydın'da taş kokain ele geçirildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 10 gram taş kokain (crack) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, dün akşam Efeler ilçesi Kuyulu-Kardeşköy mahalleleri arasında yol kontrolü yaptı. Denetimde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde bir uyuşturucu madde türü olan 10 gram taş kokain ele geçirildi. Yapılan kontrolde sürücü E.Ş.'nin, hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu anlaşıldı. Sürücü E.Ş. ile otomobilde bulunan T.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aydın'da ilk kez taş kokain ele geçirildiği belirtildi.

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