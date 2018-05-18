Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Geçtiğimiz 22 Nisan saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, A.D.(50) yaklaşık 6 boyunca Umut A.(42)'nın eşini taciz etmeye başladı. Eşinin tacize uğradığını öğrenen Umut A., sokak üzerinde yürüdüğü esnada A.D. ile karşılaştı. Belindeki silahına sarılan A.D., sokak ortasında Umut A.'yı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından A.D. sokaktan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Cinayet anı ise kameralara yansıdı.Görüntülerde katil zanlısı Umut A. ile karşılaşıyor. Ardından silahla ateş açarak kayıplara karışıyor.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede hayatını kaybetti Ağır yaralanan Umut A. ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Umut A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından gönderildiği Adıyaman’da toprağa verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis kaçan şahsı yakaladı İhbar üzerine olay yerine Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Adamı öldüren şahsın kimliğini belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu A.D. dün Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı.
Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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