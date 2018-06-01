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Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 6 gün önce, deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 6 gün önce, deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında 27 Mayıs Pazar günü gece yarısı sıralarında fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli tekne battı. Faciadan sağ kurtulan 5 kişiden Mert Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi.
Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Ayvalık ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 2 hücumbot ile 1 helikopter denizde arama yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Göral ve Kar'ın yakınları ise kıyıda umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Gün boyu kıyıdan ayrılmayan kayıpların yakınları, ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.

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Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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