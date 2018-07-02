Bağ evinde sahte içki imalatına 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde jandarmanın, içki imalathanesine dönüştürülen bir bağ evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tavas'ın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'nde bir bağ evinde alkollü içki imal edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda, bağ evinde içki imal eden 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır doldurulmuş ve sahte bandrol yapıştırılmış 35 ve 70 cc'lik toplam 693 şişe rakı, 332 şişe viski, 271 şişe votka, 100 litre bidonlar içinde sahte viski, 275 litre etil alkol, 3 bin sahte TAPDK bandrolü, 2 bin 770 adet boş alkol şişesi ve bilyeli kapak ve 6 adet içki yapımında kullanılan 250 litrelik tank ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bağ evinde imal ettikleri sahte içkileri, satın aldıkları gerçek markalı şişelere doldurup, sahte bandrol yapıştırıp piyasaya sürdükleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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