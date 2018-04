Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?

Hicri takvime göre Berat Kandili Şaban ayının 14. Gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Yani kandil orucu 15'inde tutulur. Tabii Ay'ın hareketlerine göre düzenlenmiş Hicri takvim ile günümüzde Türkiye'de kullandığımız Miladi takvim arasında farklılıklar vardır. Bu nedenle Berat kandili her sene Miladi takvime göre farklı bir tarihe denk gelmektedir.

BERAAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Hz. Peygamber efendimizin bu gece için verdiğ ibadet öğüdünün yanı sıra Berat gecesi önemi Resûlullah Efendimize (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmesindedir. Peygamber Efendimiz Şa'bân'ın on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ'dan ümmeti için şefâat istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte biri için şefâat izni verdi. On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat istedi. Allâhü Teâlâ ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ -devenin sâhibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ'dan kaçanlar hariç- ümmetinin tamamına şefâat etmesine izin verdi.

BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILABİLİR?

Bu mübarek gecede ibadet etmenin çok faydalı ve sevap olduğuna inanılır. Nitekim Berat Kandili'nde ibadet ile ilgili Hz. Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)"