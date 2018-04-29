Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?

Berat Kandili ya da Arapça Beraet Kandili Müslümanlar için büyük öneme sahip gecelerden bir tanesidir. Ramazan ayının müjdecisi olarak gönürlür. Berat kandili için Osmanlı İmparatorluğu sınırları için II. Selim zamanında minarelerde kandil yakılması emredilmiştir ki kandil adı da buradan gelir. Peki Berat Kandili ne zaman idrak edilir, berat ne demektir ve kandil dini açıdan nasıl değerlendirilmelidir? İşte Berat kandili ile ilgili merak ettikleriniz... BERAT MI BERAAT MI? BERAT NE DEMEK? Berat kandilinin söylenişi ile sık sık karışıklıklar yaşanmaktadır. Arapça okunuşu Berâet olan kelimenin anlamı Arapçada temize çıkma, arınma anlamına gelmektedir. Bu mübarek gece de günahların affolması için dualar edilir. Bu nedenle rahmet gecesi olarak da anılmaktadır. Bunun yanında dört farklı adı daha vardır. En meşhur adı ”leyle-i beraa” (Berat Gecesi) olmakla birlikte ”leyle-i mübareke”, ”leyle-i rahmet” ve ”leyle-i sakk” da denilir. TDK'da da belirtildiği üzere bu kandilin adı günümüz Türkçesinde Berat olarak geçmektedir. Yazılı ve sözlü basında da Berat kandili olarak telaffuz edilmektedir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMANDIR? Hicri takvime göre Berat Kandili Şaban ayının 14. Gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Yani kandil orucu 15'inde tutulur. Tabii Ay'ın hareketlerine göre düzenlenmiş Hicri takvim ile günümüzde Türkiye'de kullandığımız Miladi takvim arasında farklılıklar vardır. Bu nedenle Berat kandili her sene Miladi takvime göre farklı bir tarihe denk gelmektedir. 2018 yılında yani bu sene Berat Kandili 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani 30 Nisan akşamı kandil için dualar okunacak. Berat Kandili'nde Cenab-ı Hakk'tan günahlar için af dilenilecek. İŞte bu sene ve önümüzdeki yılların Berat kandili tarihleri... Tarih Gün 2018 30 Nisan / 1 Mayıs Pazartesi / Salı 2019 19/20 Nisan Cuma / Cumartesi 2020 7/8 Nisan Salı / Çarşamba 2021 27/28 Mart Cumartesi / Pazar 2022 17/18 Mart Perşembe / Cuma KANDİL ORUCU NE ZAMAN TURULUR? Kandil ertesi tutulan orucun günü ile ilgili kafalarda soru işareti oluşabilir. Örneğin Berat Kandili orucu Şaban ayının 14'üncü mü yoksa 15'inci günü mü tutulur. Dini günlerde tarih gece yarısı değil akşam ezanı ile başladığından kandilin idrak edildiği gecenin ertesi günü oruç tutulur. Yani yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi 2018 yılında miladi takvime göre Berat kandilinde oruç günü 1 Mayıs Salı'dır.

BERAAT KANDİLİNİN ÖNEMİ Hz. Peygamber efendimizin bu gece için verdiğ ibadet öğüdünün yanı sıra Berat gecesi önemi Resûlullah Efendimize (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmesindedir. Peygamber Efendimiz Şa'bân'ın on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ'dan ümmeti için şefâat istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte biri için şefâat izni verdi. On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat istedi. Allâhü Teâlâ ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ -devenin sâhibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ'dan kaçanlar hariç- ümmetinin tamamına şefâat etmesine izin verdi. BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILABİLİR? Bu mübarek gecede ibadet etmenin çok faydalı ve sevap olduğuna inanılır. Nitekim Berat Kandili'nde ibadet ile ilgili Hz. Muhammed'in bir hadisi vardır: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)"

Berat kandili gecesinde Kur'an-ı Kerim okunabilir (Özellikle de özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü). Söz konusu din büyüklerinin ve ölmüşlerimizin kabirleri ziyaret edip onlar için dua edilebilir. Varsa kırgınlıklıklar giderilmeli, kanddil vesilesi ile gönüller alınmalı Mübarek Kandil gecesi bolca kaza namazı kılınmalı ve Allahü tealaya hamd ve şükredip ertesi gün oruç tutulmalı. Peygamber efendimizin bu konuyla ilgili buyruğu şu şekildedir: "Her kim bu (Berât) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünya âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.” Kandil gecesinde yoksul, kimseseniz, yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatıp onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışabiliriz. RAHMET GECESİNDE NAMAZ Normalde her gece nafile namazı kılınabilir. Berat kandili gecesi farz kazanız yoksa nafile namazı kılabilirsiniz. Kimi kaynaklarda Berat gecesi kılınacak namaza Salat-ül-Hayr adı verilir ve bu namaz 100 rekattır. Nasıl kılınır derseniz her rekatta Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunarak kılınır.

YAKINLARINIZ İÇİN ORİJİNAL VE KISA BERAT KANDİLİ MESAJLARI Günahların arınmak için dualar edip namazlar kılacağımız bu mübarek gece eşe dosta gönlümüzde olduklarını hatırlatmak, kırgınlıkları iyileştirmek için anlamlı bir vesiledir. Bu akşam güzel kandil mesajları ile yakınlarınızla hem bu mübarek gecenin anlam ve önemini hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı paylaşabilirsiniz. Mynet.com olarak biz de bu akşam gerek Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından gerekse de Whatsapp, Messenger, SMS gibi mesajlaşma araçlarından kandil mesajı paylaşmak isteyenler için orijinal ve kısa Berat Kandili mesajları hazırladık. Bu gece Cenab-ı Hakk'ın kulları için af dileme ve tevbe gecesidir. Berat kandilinde duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun. Bahar ayına denk gelen bu Berat Kandili gecesinde gönlünüzde çiçekler açsın, ibadetin huzuru kalbinizi doldursun. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Berat kandilinde dualarınız kabul olsun, kötülükler, şerler gönlünüzden uzak dursun, melekler baş ucunuzda oldun. Dualarımız siz ve sevdiklerinizle... Berat kandiliniz mübarek olsun.

Kandillerin ışığı gönlünüzü aydınlatsın, Allah sevgisi kalbinizi doldursun, Berat kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla yan sen de bir kandil gibi, yan ki arın günahlarından, fazilet yoluna dön. Berat kandilin mübarek olsun. Kandiller yansın, gök kubbe aydınlansın, ezanlar yankılansın, dualarımız kabul olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın rahmeti sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin üzerinde daim olsun. Berat kandilinde günahlarınız affolsun. Üç ayların geldi, kandiller yandı. Bu mübarek günde ellerini göğe aç, tevbe et, gaflete düşmemek için Hakk'a dua et. Şaban'ın ortasındayız, Ramazan'a 15 kaldı... Bu Berat kandili akşamında şerefelerin ve kandillerin ışığı gönlünüzü hoş etsin. Size ve ailenize mutluluklar... Kandiliniz mübarek olsun. Ramazan-ı şerifin habercisi Berat kandili geldi. Bugün günahların için tevbe et Cenbah-Hakk'a hamdet. Berat kandilin mübarek olsun. Vatanımızın şu zor günlerinde kandiller geleceği aydınlatsın, kandilin bereketi ülkemizin ve hepimizin üstünde olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Berat temize çıkmak demektir. Gel bu mübarek gecede kalpten bir tevbe et günahların için af dile. Berat kandiliniz kutlu ve mübarek olsun. Bu gece tevbe alma vaktidir, Ramazan-ı şerif öncesi tevbe et dualarla, kendinin ve sevdiklerinin günahları affolsun. Berat kandilin mübarek olsun. Avuçlar açılsın, dualar semaya yükselsin, bu mübarek Berat kandili gecesi günahlarınız affolsun. Ramazan'ın habercisi bu mübarek Berat kandili gecesinde günahlarınız affolsun. Nice kandiller siz ve ailenizin yolunu aydınlatsın. Berat kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın sevgisine, rahmetine ve affına mazhar olmak için bu mübarek Berat Kandilinde gönlünü ve ellerini göğe aç dualarla tevbe et. Berat Kandilin mübarek olsun. Berat kandili gönlünü aydınlatsın, nice kandillerde huzur ve mutluluklar dileğiyle... Umudunuz kaybolmasın, yarınlarınız kararmasın, kandiller aydınlatsın geleceğinizi, Berat kandili gönlünüzü hafifletsin. Amin. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun, rabbimiz sağlık, esenlik, mutluluk bahşetsin. Nice kandillere...

Ya Rabb tevbemizi, dualarımızı, af dileklerimizi kabul et. Amin. Berat kandilimiz mübarek olsun. Bir kandil gecesi daha geldi. Bu Berat Kandili gecesinde günahlarını iyice düşün ve Cenab-ı Hakk'dan samimi bir şekilde af dile, tevbe et. Kandiliniz kutlu olsun. Bu mübarek gecede ve onu takip eden günlerde Allah ailenize ve size huzur ve mutluluk bahşetsin, Berat kandiliniz kutlu olsun. Bu fani dünyada günahsız kul olmaz. Hepimizin sevapları kadar günahları da vardır. Bu mübarek gecede günahlarımız için af, yakınlarımız için rahmet dileyelim. Mübarek Berat kandiliniz kutlu olsun. Bu güzel akşamda Berat kandiliniz kutlu, dualarınız kabul olsun, her şey gönlünüzde olsun. Nice kandillere... Bu hayırlı kandil gecesinde dostlarınız, sevdikleriniz sizi hatırlasın; sizin için dua edenler bol olsun. İyi kandiller. Bu dünya geçici, maddeye bağlanma, gönlümü ibadetin huzuru ve maneviyatı ile doldur. Hayırlı kandiller. Bu gece arınma gecesidir. Peygamber efendimizin buyurduğu üzere namazımızı kılalım ve tövbe edip günahlarımızın affını dileyelim. Dualarım sizinle, kandiliniz mübarek olsun.

UZUN KANDİL MESAJLARI Paylaşacağınız kandil mesajının daha zengin ve detaylı olmasını arzu ederseniz sizin için buna uygun Berat kandilı mesajları da derledik. Allah'ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Berat kandilimiz Hayırlı Olsun. Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza döken ve bizlere mutluluk veren kandilin maneviyatına kapılmanız dileğiyle. Bu gece rahmet üzerinizde ve Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun. Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Bu geceyi ibadetle ve yakınlarımız için dua ederek geçirelim. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..