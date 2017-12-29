Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evli olan Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında evlilik nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancayı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. Seken kurşunlardan Eda T.'nin ev arkadaşı İnci D. de yaralandı.
Silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Nurullah K. silahıyla yakalandı.
İddiaya göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Nurullah K.'nın, Eda T. ile uzun süredir ilişkisi olduğu, Eda T.'nin, Nurullah K.'dan eşinden boşanıp ve kendisiyle evlenmesini istediği ifade edildi.
Eda T.'nin uyuyan Nurullah K'ın telefonundan çektiği fotoğrafları Nurullah K'nin eşine gönderdiği ve bunu öğrenen Nurullah K'nin, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D'yi yaraladığı öğrenildi.
AA
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