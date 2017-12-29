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Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 10:38 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde din kültürü öğretmeni, 2 kadını silahla vurdu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Olayın perde arkasından yasak aşk çıktı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evli olan Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında evlilik nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancayı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. Seken kurşunlardan Eda T.'nin ev arkadaşı İnci D. de yaralandı.

Silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Nurullah K. silahıyla yakalandı.

İddiaya göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Nurullah K.'nın, Eda T. ile uzun süredir ilişkisi olduğu, Eda T.'nin, Nurullah K.'dan eşinden boşanıp ve kendisiyle evlenmesini istediği ifade edildi.

Eda T.'nin uyuyan Nurullah K'ın telefonundan çektiği fotoğrafları Nurullah K'nin eşine gönderdiği ve bunu öğrenen Nurullah K'nin, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D'yi yaraladığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü silahlı saldırı istanbul yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ya polisler niye karışıyo aile içi kavgaya yazıklar olsun özel hayat kalmadı allahı ve dini reddediyor satanizmi destekliyoruz
son 12 yılda Kerhanalar kapandı.oruspular lüks sitelerde studyo dairelerde ailerle iç içe yaşar hale geldi.
@cortez77 hay ağzına sağlık
EVET KARDES NERDEYSE HER EVDE BİR YASAK İLİŞKİ VAR ERKEK YAPMASA KADIN YAPIYOR KADIN YAPMASA GELİN KUZ ÇOCUKLARI YAPIYOR HER EVDE AMA HER EVDE YEMİN LE SOYLUYORUM
Muz cumhuriyeti suç ülkesi her an ölebiliriz güven kocaman 0
yalan haber yapmayın leen.
HEMDE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ BAYAN İKİ BAYAN KAPLI DOSTU EVLİ ZENGİN ERKEK O BAYANLARA EV TUTUYOR İKİSİNİDE BİRDEN KULLANIYOR OH
EVET ARTIK İSLAMİ PİYASA AŞIRI BİR ZEVK VE LÜX DÜŞKÜNÜ KESİNLİKLE EVLİLİK DUSUNMUYORLAR PATRON DOST HAYATI SİYASET BAKAN MİLLET VEKİLİ ÖĞRETMEN MÜDÜR HERKES KENDİNE ÖZEL HER ERKEĞİN BİR İKİ DOSTU VAR HEMDE BAYANLAR 17 30 ARASINDA ÜNİVERSİTE LİSE MEZUNU TERCİH KAPALI HERKES ONLARA KARŞI İS ORTAMLARI EVLİ BAYAN BEKAR FARK ETMİYOR AİLELER ZATEN KIZA BİR ŞAİRE ALDIĞINDA İKİNCİ ES OLARAK VERİYOR ZATEN
“HEMDE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ BAYAN İKİ BAYAN KAPLI DOSTU EVLİ ZENGİN ERKEK O BAYANLARA EV TUTUYOR İKİSİNİDE BİRDEN KULLANIYOR OH
kapadınız karhaneleri yaptınız sınırsız lüks siteleri kimin oturduğu nasıl yaşadığı belli değil memleketi bu hale siz getirdiniz daha çookk herkes herkesi vurur
HEMDE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ BAYAN İKİ BAYAN KAPLI DOSTU EVLİ ZENGİN ERKEK O BAYANLARA EV TUTUYOR İKİSİNİDE BİRDEN KULLANIYOR OH
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