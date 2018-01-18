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Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 18:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sivas'ta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri kar duasına çıktı.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar duası yaptı. Kardeşler Tepesi'nde yapılan duaya lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Dua öncesi Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Meslek Dersleri Öğretmeni Recep Doğan tarafından kar ve yağmur duası ettirildi.

'ÖLMÜŞ TOPRAKLARIMIZA HAYAT VER'

Doğan yaptığı duada, "Allah'ım sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol rahmetini ihsan et. İndirdiğin kar ve yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Kar ve yağmuru muhtaç olduğumuz güne kadar indir yarabbi. Rahmetini üzerimize saç ve dağıt Allah'ım. Ölmüş topraklarımıza hayat ver. Allah'ım bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı, her tarafa akıp giden kar ve yağmur ihsan eyle Allah'ım" dedi.

Dua ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Hacı Ömer Özdemir ise kar yağışının kısmen gerçekleştiğini ancak, yetersiz olduğunu belirterek, "Memleketimizde görülen bu kuraklık nedeniyle, günahsız yavrularımızla birlikte Kardeşler Dağı mevkisine çıkarak Allah'a dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur ve memleketimiz bu kuraklıktan kurtulur. Memleketimize bol rahmet inmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yağmur duası yaparken yağmura yakalandılar
Her yıl 1.5 metre kar yağardı! Bu yıl ’kar duası’na çıktılar
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Sivas imam hatip lise öğrencileri kar duası

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu da oldu derken!! dua etmenin neresi şaşılacak bi durum da böyle bişeyi haber yaptınız.
saçmalamışlar artık iyice..birde Dünyanın en iyi ülkesi olmak için dua edinde başımıza füze yağsın...
ÖNCE AKIL FİKİR İSTEYİN İNSANLIK İÇİN DAHA HAYIRLI OLUR
Metorolojiden haberi al milleti kar duasına çağır sonra bak dualarımız kabul oldu de saf temiz kalpli insanları kandırmanın numarası dua ile oluyorsa yazın kar yağdır da görelim kerametini bu gün anadoluya kar yağacağını meteoroloji zaten ilan etti hatta günlerce önceden bilinen şey bırakın insanları aldatmayı.
Adaletsizlik, Haksızlık, Hukuksuzluk, Tacizler, Tecavüzler, Rüşvet, Rant, Komisyon, Avanta, Yalan, İftira, Aç gözlülük, İki yüzlülük, Yüzsüzlükler, Tehditler karşısında SUSAN, DİLSİZ, SESSİZ, TEPKİSİZ KALAN DİNDARLARIMIZIN DUALARI KABUL GÖRÜR MÜ..?
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