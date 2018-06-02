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Cinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada eski ortağı Murat Yenikapı'yı (43) öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nedim Vural B., adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldü

Mehmet İNAN-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada eski ortağı Murat Yenikapı'yı (43) öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nedim Vural B., adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilip emniyet binasının arka kapısından çıkarılarak polis aracına bindirilen Nedim Vural B. ifadesinde, iş yerini yaklaşık 2 ay önce Yenikapı'dan devraldığını belirterek, "200 bin liralık borcumu, 500 bin liraya çıkarmak istediler" dedi.
Olay, dün saat 14.15'te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Cinayet sonrası toplanan kalabalığı, polisler dağıttı.
Gözaltına alınarak emniyete getirilen Nedim Vural B. burada alınan ifadesinde, "Yaklaşık 2 ay önce dükkanı Murat Yenikapı'dan satın aldım. Daha sonra aldığım bayiliğin dükkanın değerini artırması üzerine borcumu 200 bin liradan 500 bin liraya çıkarmaya çalışıyorlardı. Olay günü Murat Yenikapı, kardeşi ve yeğeni ile konuşmaya geldi. Sonra tartışmaya başladık. Küfür edince kendimi kaybettim" dedi.
Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Nedim Vural B., güvenlik gerekçesiyle emniyet binasının arka kapısından çıkarılıp, polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü. Çelik yelek giydirilen Nedim Vural B., gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna cevap vermedi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Cinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldüCinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldüCinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldüCinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldü

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