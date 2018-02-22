Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Adalet Maydos, 15 Mart 2016 tarihinde, evinde ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Maydos'un otopsisinde, cinsel ilişki sırasında boğularak, öldürüldüğü belirlendi.
'İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKTIM'
Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Hayri K. (35) ve M.B.'yi (52) önceki gün gözaltına aldı. Şüphelilerden Hayri K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Para karşılığı Maydos'a ait evde cinsel ilişkiye girdik. İlişki sırasında boğazını sıktım. Maydos'un gözleri kaydı ve hareketsiz şekilde yere yığıldı. Korkarak, olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dediği belirtildi.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hayri K. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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