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'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen iki grup arasında lunaparkta dönme dolap sırası yüzünden çıkan bıçaklı, pompalı tüfekli kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparka "Cono" aşireti olarak bilinen şahıslar eğlenmek için geldi. Ancak bir süre sonra aynı aşiretten iki grup arasında dönme dolaba binme sırası nedeniyle kavga çıktı.

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KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kavga kısa sürede büyüyünce taraflar kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullandı. Bu sırada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

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ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri bir birine taşta atan şahısları ayırmak için biber gazı kullandı. Bu arada olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis pompalı tüfek kullanan şahsı Mithat Özsan Bulvarı’nda yakalarken, bıçak kullanan iki kişiyi de olay yerine yakın bir yerde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şahıs Fatih Polis Merkezine götürüldü. Lunaparktaki kavga sırasında olaya eğlenmeye gelen vatandaşlarda büyük bir korku panik yaşadıklarını kavgaya karışanların hedef gözetmeden ateş edip taş attığını söyledi. Polis parkta kontrolü sağlarken olayın çıktığı yerdeki güvenlik önlemleri devam ediyor. (İHA)

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