Çukura düşen at kurtarıldı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da arazide otlarken 2 metre derinliğindeki çukura düşen at, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Olay, dün Vatan Mahallesi 234 Cadde'de meydana geldi. Adının açıklanmasını istemeyen kadın, hurda kağıt toplamada kullandıkları atı evlerinin yanındaki boş araziye bıraktı. Uzun bir iple bağlı şekilde arazide otlayan at, üzeri ağaç dallarıyla kapatılan eski fosseptik çukuruna düştü. Hayvanın düştüğünü fark eden kadın, itfaiyeden yardım istedi.
Gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, önce atın düştüğü 2 metrelik çukurun üzerini iş makinesiyle açtı. Kadın, çalışmalar sırasında gürültüden ürken atını sakin tutabilmek için bir an olsun başından ayrılmadı.
Uzun uğraşlar sonucu çukurun yan tarafı kazılarak at kurtarıldı. Hayvanın herhangi bir zarar görmediği belirtildi.
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