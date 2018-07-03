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Diyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu.

Diyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."

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Diyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılarDiyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılarDiyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılarDiyarbakır'da vahşet; köpeği canlı canlı yaktılar

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