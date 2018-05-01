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Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

Düzce'de önceki gece yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun'! diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Bu olayın ardından Düzce yerel basınından yeni iddialar geldi. Eşi tarafından sıkıştırılan kadının olay öncesi polisi arayıp ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

Pes dedirten olay önceki gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı.

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ!

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞAKA MI? TACİZ Mİ?

Düzce yerel basınından ise olayla ilgili yeni iddialar var. Buna göre Gülcan Baş'ın kazadan birkaç dakika önce polisi arayarak önce eşinin kendisini takip ettiğini daha sonra da yolda kendini sıkıştırdığını ihbar ettiği öne sürüldü.

Kazaya neden olan koca her yerde aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Kaza şaka taciz

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